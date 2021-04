Diversiteten skranter hos DIF: Jeg er holdt op med at blive skuffet over det

I mere end 20 år har Danmarks Idrætsforbund (DIF) sat mål for at opnå en mere lige kønsfordeling i deres egen og specialforbundenes bestyrelser. Men diversiteten i toppen af dansk idræt er stadig helt skæv.

I 2016 satte organisationen et mål om, at der i 2025 skal der være mindst 30 procent af hvert køn i bestyrelserne i alle forbundene. DIF er halvvejs i tidsplanen, men en foreløbig status er, at det kun er 21 ud af 63 forbund, der lever op til målet. 19. juni skal der skiftes ud i DIF’s egen bestyrelse, og kandidatlisten afslører, at DIF får endnu en mandlig formand, og at det endnu en gang bliver småt med kvinder.

Tine Teilmann er en af de ganske få kvinder i DIF’s bestyrelse. Hun sidder der på sit 12. år og arbejder med diversitet sammen med et andet bestyrelsesmedlem, Frans Hammer. Efter generalforsamlingen til juni træder hun tilbage, fordi hun har været i bestyrelsen i de maksimale 12 år, man kan sidde der. Tine Teilmann ærgrer sig over, at ligestillingen ikke er nået længere, men hun er ikke overrasket.