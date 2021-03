Kvinderne overgår de ellers så succesrige danske mænd

Mens det kneb gevaldigt for de ellers så succesrige danske mænd at hævde sig i WorldTour-løbet Gent-Wevelgem, var øjeblikkets to bedste kvindelige aktører i den hjemlige cykelsport Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar) og Cecilie Uttrup Ludwig (Groupama-FDJ) med fremme, da afgørelsen blev truffet i kvindernes udgave.

Et par timer efter, at det belgiske fænomen Wout van Aert (Jumbo-Visma) klart havde afgjort mændenes opgør til sin fordel, gjorde det hollandske mandskabs kvindelige superstjerne Marianne Vos ham kunsten efter.

Den 33-årige hollænder, der har vundet stort set alt, der er værd at vinde i cykelsporten, noteredes for karrierens sejr nr. 232 - på landevej vel at mærke, for hun har også boltret sig i andre discipoliner - hvoraf de 36 er hentet i de allerstørste endags løb.

Emma Norsgaard blev lukket en anelse inde i spurten og måtte vente med at skrue turboen op på højeste omdrejninger, hvilket betød, at hun ikke nåede længere frem end til niendepladsen.

Den 21-årige dansker, der i denne sæson har kørt den ene topplacering hjem efter den anden, demonstrerede imidlertid endnu engang, at hun har etableret sig i verdenseliten.