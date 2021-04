Sidste udkald til OL: Tung og træt Jeanette Ottesen fighter sig til en opmuntring og håber, at kroppen er frisk om en uge

I de seneste tre år har Jeanette Ottesen dedikeret sit liv til den krævende dobbeltrolle som mor til Billie og svømmer med en brændende ambition om en femte OL-deltagelse.

Derfor var det normalt smilende ansigtsudtryk en anelse anstrengt, da Jeanette Ottesen torsdag aften i et opslag på Instagram gjorde status efter førstedagen af Swim Open Stockholm, et af flere kvalifikationsstævner med mulighed for at sikre den efterstræbte OL-kvalifikation.

»Det er fandme ikke gået særlig godt. Jeg er rigtig tung i min krop, og jeg er ikke klar til at svømme stærkt lige nu«, lød dommen over hendes egen indsats i 50 meter butterfly, hvor hun var blevet nummer 6 efter at have svømmet 26,49 sek. i det indledende heat og 26,51 sek. i finalen.

Da Jeanette Ottesen i 2013 blev verdensmester i den disciplin, tog det 25,24 sekunder.

Forskellen på 1,25 sekund kan lyde som en bagatel, men i svømning er det en evighed. I Eriksdalbadet i Stockholm var der helt usædvanligt endda to andre danskere, Emilie Beckmann og Amalie Mikkelsen, der var hurtigere end den tidligere verdensmester.

Fredag svømmede Jeanette Ottesen sin primære disciplin, 100 meter butterfly. Det var hun 59,89 sek. om. Over tre sekunder fra hendes bedste tid, der (naturligvis) også er dansk rekord.

»Min krop var så træt, at jeg måtte droppe at svømme finalen«, forklarer Jeanette Ottesen i en sms fra den svenske hovedstad.

Ugens opmuntring kom i holdkappen

Lørdagens 50 meter fri brugte hun som et udlæg til søndagens 100 meter-løb, der var på programmet to gange søndag, både det individuelle løb og en holdkap i 4x100 meter fri.

Jeanette Ottesen droppede den individuelle start, hvor hun ellers OGSÅ (i 2011) har været verdensmester, og koncentrerede sig om indsatsen i holdkappen.

Og holdkappen sparkede bagdøren på klem for, at Jeanette Ottesen både kan tage en anden rute til OL og måske endda ende med at skulle svømme med om endnu en medalje efter bronze i 4x100 meter medley i Rio i 2016.

I Stockholm fightede Jeanette Ottesen sig som den dedikerede holdkap-svømmer, hun altid har været, til ugens opmuntring. På andenturen var hun med 55,22 sekund godt nok et par sekunder fra sit tidligere topniveau, men holdkappen i den optimale opstilling har et yderst spænende potentiale.

Foto: Jens Dresling Holdkapper har altid betydet noget særligt for Jeanette Ottesen. Af hendes 53 internationale medaljer er de 15 hentet i holdkapper, blandt andet i 2013, da hun sammen med Pernille Blume, Kelly Riber Rasmussen og Mie Ø. Nielsen vandt gul i 4x50 meter fri ved EM i Herning.

Selv uden de p.t. to hurtigste, Pernille Blume og Signe Bro, vandt en kvartet bestående af Emilie Beckmann (55,39), Jeanette Ottesen (55,22), Julie Kepp Jensen (54,87) og Emily Gantriis (55,43) løbet i Stockholm med en tid på 3.40,91 min. Det er næsten fire sekunder fra den danske rekord, men alligevel nok til at Danmark lige nu er inde i varmen til en plads i det olympiske felt.

Et drama i vente

Nu bliver det måske en anelse teknisk, men sådan er svømning også.

De 12 hurtigste ved VM i 2019 fik de første af de 16 OL-pladser i 4x100 meter fri. De sidste 4 går til de øvrige lande, der kan levere de hurtigste tider frem til 30. maj i år.

Det yderste mandat har hidtil krævet en tid på 3.41,43 min., som Danmark nu har overgået, men EM i Budapest er den oplagte mulighed for at afgøre OL-kvalifikationen.

Ved EM kan Danmark stille en så slagkraftig kvartet, at OL-kvalifikationen bør være en formalitet, men kampen om at blive en del af kvartetten kan blive et af de dramaer, der vil udspille sig om en uges tid, når EM-kvalifikationen lukker ved Danish Open i Taastrup.

En uges hvile skal gøre forskellen

Jeanette Ottesen sagde det allerede i torsdags: At en uge kan gøre en forskel, når kroppen har fået yderligere hvile i det, svømmerne kalder deres nedtrapning.

»Det handler om at slå koldt vand i blodet, og så se, hvad der sker ved Danish Open«, som Jeanette Ottesen formulerede det i torsdags, og efter stævnet vælger hun at tage det positive med hjem fra Stockholm og se fremad.

»Denne weekend var træning, og jeg fik noget godt ud af det. Det er 16 måneder siden, jeg har svømmet et langbanestævne, og det kan mærkes. Men nu er vi i gang, og det er fedt. Jeg håber en uges nedtrapning kan gøre noget godt«, skriver Jeanette Ottesen, der i en alder af 33 år kan sætte rekord som den ældste danske OL-svømmer nogensinde.

For landstræner Stefan Hansen er det naturligvis en ønskesituation at have seks kandidater i kamp om pladserne.

»En uge fra nu kan være altafgørende, hvis man ikke lige har ramt nedtrapningen i første omgang«, som landstræneren pointerer.

Bromer manglede et sekund

Den mulighed skal også en tidligere europamester og OL-deltager som Viktor Bromer sætte sin lid til, efter han i Stockholm var et sekund fra EM-kravet i 200 meter butterfly, der med hans tidligere topniveau var en formalitet at klare.

»Alle svømmere har jo forskellige dagsordner. Nogle har skullet klare OL-krav for at kunne indlede træningen med det samme, mens det for andre har handlet om at komme til EM og dermed skaffe sig en ekstra måned i forhold til måske at klare OL-kravet«, siger Stefan Hansen med henblik på, at EM i Budapest er sidste udkald til OL i Tokyo.

Kvalifikationer OL og EM Efter Swim Open Stockholm har følgende været under individuelle kravtider til de to forestående mesterskaber: OL Pernille Blume (50 og 100 m fri) Signe Bro (100 m fri) Julie Kepp Jensen (50 m fri) Helena Rosendahl Bach (1.500 m fri) Anton Ørskov Ipsen (800 m fri) Alexander Aslak Nørgaard (1.500 m fri) EM (ud over ovenstående) Emilie Beckmann (50 og 100 m butterfly) Tobias Bjerg (50 og 100 m brystsvømning) Vis mere

Efter Swim Open Stockholm har seks danske svømmer klaret OL-krav, mens yderligere to har sikret sig EM-deltagelse.

På stævnets sidstedag var der ikke nye kvalificerede, men flere af de allerede kvalificerede var under yderligere kravtider.

Brystsvømmeren Tobias Bjerg vandt 50 meter og var lige som på 100 meter under EM-kravet, da han med 27,29 sek. var et par tiendedele fra sin danske rekord.

Julie Kepp Jensen kom under også under EM-kravet i 100 meter fri, da hun forbedrede sin personlige rekord med 0,18 sek. og blev nummer 4 i 54,88 sek., mens Helena Rosendahl Bach i 200 m butterfly blev nr. 2 efter den ungarske legende Katinka Hosszu, men med en personlig rekord på 2.09,87 min. tog den OL-kvalificerede Holstebro-svømmer endnu et EM-krav.