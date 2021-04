Vildt glad svømmer klarer OL-krav uden at trække vejret

Indledende heat ved store stævner handler som oftest om at få chancen for at kunne svømme stærkt ved finalestævnet senere på dagen.

Men det var bestemt ikke tilfældet ved tredjedagen af Swim Open Stockholm, hvor to danske svømmere tordnede i front i deres respektive discipliner og sikrede sig kvalifikationer til henholdsvis EM og OL.

Mest imponerende var præstationen fra Julie Kepp Jensen, der i 50 meter fri tordnede under OL-kravet i det, hun kalder et perfekt løb.

Med 24,68 sek. var hun 16 hundrededele hurtigere end nogen sinde og dermed 9 hundrededele sekund under OL-kvalifikationskravet.

»Jeg er vildt glad, mega glad. Det var et perfekt løb. Starten, overfladebrydningen, svømningen og indslaget. Alt sad lige i skabet«, fortæller Julie Kepp Jensen fra Stockholm efter at have badet syren ud af de sprintede muskler.