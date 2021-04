Svømmetalent kvalificerer sig til sit første OL og er lidt mellemfornøjet

Kan man både kvalificere sig til sit første OL og være en lille smule skuffet?

Swim Open Stockholm Danske resultater 200 meter fri, mænd 13. Marcus Krøyer Svendsen 1.52,26 min. (indl: 1.51,15) 100 meter butterfly, kvinder 3. Emilie Beckmann 58,12 sek. (EM-krav) 5. Amalie Mikkelsen 59,61 sek. 8. Helena Rosendahl Bach 1.00,47 min. Indl: 6. Jeanette Ottesen 59,89 sek. (frameldt finalen) 100 meter brystsvømning, mænd 3. Tobias Bjerg 1.00,81 min. (EM-krav) 13. Philip Greve 1.02,81 min. (indl: 1.02,39 min.) 1.500 meter fri, mænd 1. Alexander Aslak Nørgaard 14.54,11 min. (OL-krav) 3. Anton Ørskov Ipsen 15.16,22 min. 100 meter butterfly, mænd 6. Rasmus Nickelsen 52,97 sek. Indl: 14. Viktor Bromer 53,94 (frameldt B-finalen) 100 meter rygcrawl, kvinder 4. Karoline Sørensen 1.01.97 min. 6. Victoria Bierre 1.02,41 50 meter brystsvømning, kvinder 8. Anna Wermuth 32.55 sek. (indl: 32,22 sek.) 10. Thea Blomsterberg 32,15 14. Matilde Schrøder 32,67

Vis mere

Ja, når talentet og ambitionerne er så sprudlende, som det er tilfældet med 21-årige Alexander Aslak Nørgaard, så er det ikke uventet, at han siger, at han har det lidt ambivalent med den indsats, han leverede i hvad der nærmest var et sololøb ved Swim Open Stockholm.

Han var 11 sekunder foran nummer 2, da han vandt 1.500 meter fri, og 14.54,11 min. var under OL-kvalifikationskravet med en sikker margin på 6 sekunder. Men som ofte før havde Alexander Aslak Nørgaard lagt pres på sig selv med en målsætning om en dansk rekord nede i nærheden af 14.40 min.

»Jeg er lettet over at være kvalificeret til OL, men jeg havde jo en forventning om at svømme hurtigere. På den anden side ved jeg jo også godt, at jeg med en måneds pause i januar ikke havde helt den træningsbaggrund, der er nødvendig, så det er nok logisk nok«, siger Alexander Aslak Nørgaard om det, der rent faktisk var hans næstbedste tid nogen sinde, kun overgået af den danske rekord på 14.47,75 min., der i 2019 sendte ham i VM-finalen.

Alexander Aslak Nørgaard er nu er nummer to på årets verdensrangliste, kun overgået af den olympiske mester Gregorio Paltrineri med 14.40,38 min. fra det italienske OL-kvalifikationsstævne for en uges tid siden.

»Alexanders tid ville måske ikke række helt til en OL-finale, men det er stadig en verdensklassetid, og langdistancesvømmere har det i højere grad med med at bygge op til de store stævner«, fastslår landstræner Stefan Hansen fra Stockholm.

Alexander Aslak Nørgaard svømmede med mellemtider på mellem 29,68 og 30,21 sek. for hver af de 27 bassinlængder midt i løbet, men en dansk rekord ville have krævet et gennemsnit på 3-4 tiendedele hurtigere per 50 meter.

»Jeg kom aldrig rigtig ind i den rigtige rytme, men det var også tydeligt, at der manglede det sus og adrenalinkick det eksempelvis var at svømme til VM. Jeg kunne godt mærke efter 600 meter, at jeg aldrig rigtigt kom op i gear, så det handlede om at kæmpe den hjem, så jeg i hvert fald klarede OL-kravet. Jeg har svømmet så mange 1.500-meterløb, så det føltes som om, jeg havde svømmet 14,52«, forklarer Alexander Aslak Nørgaard om sin fornemmelse for vand.

»Det var måske meget godt lige at få en reminder om, at det ikke altid går, som jeg har forventet. Nu holder jeg en uges fri, hvor jeg kan få clearet hovedet, og så handler det om at få en god lang træningsperiode frem mod OL, hvor jeg glæder mig til at kæmpe for en medalje til Danmark«, lover den målrettede svømmer.

Stævnet bød desuden på yderligere en kvalifikation til EM i Budapest om en måned, da Tobias Bjerg med 1.00,81 min. var lige akkurat 2 hundrededele sekund under EM-kravet i 100 meter brystsvømning.

»Tobias har været gennem en turbulent tid med fibersprængninger i begge ben, så det var dejligt, at han fik klaret det krav, så han kan få en god, lang træning«, siger Stefan Hansen.

EM-kvalifikationen kiksede derimod for 18-årige Rasmus Nickelsen, der for tredje gang manglede et par tiendedele sekund.

Efter 52,99 sek. i det indledende heat fik Rasmus Nickelsen mistimet indslaget til vendingen, og et langt flyd på de sidste meter forvandlede føringen til en fjerdeplads. Det stressede så meget på de sidste 50 meter, at gassen gik af ballonen de sidste meter, hvilket resulterede i en sluttid på 52,97 sek.

Rasmus Nickelsen får som alle de andre danskere en sidste chance for EM-kvalifikation om en uges tid ved Danish Open i Taastrup.