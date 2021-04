Boblende glad svømmer forbløffer sig selv med en OL-kvalifikation

»Jeg er bare vildt glad«, får Helena Rosendahl Bach sagt flere gange under den forholdsvis korte telefonsamtale fra Stockholm.

Swim Open Stockholm Danskernes resultater 200 meter fri, kvinder 17. Emily Gantriis 2.02,43 min. 400 meter fri, mænd 2. Anton Ørskov Ipsen 3.49,90 min. (EM-krav) 50 meter rygcrawl, kvinder 3. Julie Kepp Jensen 28,15 sek. (EM-krav) 7. Victoria Bierre 28,93 sek. 50 meter butterfly, kvinder 1. Emilie Beckmann 25,62 sek. (EM-krav) 5. Amalie Mikkelsen 26,48 sek. 6. Jeanette Ottesen 26,51 sek. 1.500 meter fri, kvinder 3. Helena Rosendahl Bach 16.26,63 min. (OL-krav) 9. Maria Grandt 17.12,85 min. 11. Thea Søe Bach 17.39,88 min. Vis mere

Og det er der i dén grad ikke noget at sige til, for hun havde netop givet sig selv og den talstærke danske trup i den svenske hovedstad en flyvende start på kvalifikationsstævnet Swim Open Stockholm.

20-årige Helena Rosendahl Bach fra Holstebro er en usædvanlig alsidig svømmer, der i løbet af de fire stævnedage deltager i 1.500 meter fri, 100 meter butterfly, 200 meter medley og 200 meter butterfly, men det overordnede mål blev nået i første forsøg, da hun svømmede under OL-kvalifikationskravet i den længste af svømningens bassindiscipliner.

Med 16.26,63 min. forbedrede hun sin personlige rekord fra kvalifikationsstævnet i Vejle for en måned siden med knapt 10 sekunder, hvilket var under OL-kravet med en marginal på 5 sekunder.

»Løbet føltes lidt skørt, fordi jeg blev lidt træt undervejs. Efter de første 1.000 meter gik min kadence noget ned, men det måtte jeg bare bide i mig og kæmpe videre«, fortæller Helena Rosendahl Bach om indsatsen, der rakte til en tredjeplads 5 sekunder efter østrigeren Marlene Kahler og tyskeren Lea Boy.

Trætheden kan læses i løbets udvikling. Helena Rosendahl Bach svømmede de første 500 meter på 5.23,43 min., de midterste 500 meter på 5.29,75 min. og de sidste på 5.33,45 min.

»Jeg blev pacet helt vildt godt, selv om jeg tabte dem lidt undervejs. Det fungerede egentlig helt perfekt, men det er bare svært at svømme 1.500 fri, og jeg havde ingen anelse om min tid, da jeg var færdig. Jeg frygtede egentlig, at det havde været for langsomt, så da jeg så den, blev jeg bare helt vildt glad«, siger Helena Rosendahl Bach for lige at understrege, hvor boblende begejstret hun er.

Knapt så strålende var humøret i december, da hun forud for de danske kortbanemesterskaber i Helsingør var smittet med corona.

»Jeg lå syg i halvanden uge, så det stævne gik ikke så godt, men fra januar var jeg tilbage i vandet igen og har trænet godt lige siden uden eftervirkninger«, siger den OL-kvalificerede, der gør Anton Ørskov Ipsen, Signe Bro og Pernille Blume selskab med sin kravtid.

Anton Ørskov Ipsen klarede lige som Signe Bro OL-kravet for en måned siden, og har derfor kunnet fokusere sin træning frem mod at skulle toppe i juli, men han leverede alligevel en fin tid i Stockholm, da han blev nummer to i 400 meter fri i 3.49,90 min., der er bare 2 sekunder fra hans personlige rekord og under kravet for deltagelse ved EM, hvor han allerede er kvalificeret i 800 meter fri.

Også Julie Kepp Jensen føjede et ekstra EM-krav til det, hun allerede har klaret i 50 meter fri, da hun i 50 meter rygcrawl blev nummer tre med 28,15 sek. efter at have haft hurtigste indledende tid med 28,23 sek.

Jeanette Ottesen besejret af to danskere

Emilie Beckmann blev førstedagens eneste danske vinder, da hun i 50 meter butterfly var hurtigst i både indledende heat med 25,73 sek. og i finalen med 25,62 sek. Et lidt kikset indslag kostede muligheden for at matche den månedgamle personlige rekord på 25,50 sek.

Den danske rekord på 25,24 sek. tilhører Jeanette Ottesen fra dengang i 2013, da hun blev verdensmester, men i Stockholm måtte hun nøjes med 6.-pladsen i 26,51 sek. og endda blev overgået af Amalie Mikkelsen med 26,48 sek.

En lærerig skuffelse oplevede 18-årige Rasmus Nickelsen, da han blev diskvalificeret i det indledende heat i 50 meter butterfly. Med 23,82 sek. svømmede han mindre end en tiendedel fra sin danske juniorrekord fra Vejle, men da han tydeligt havde svømmet længere end de tilladte 15 meter under vandet efter startspringet, blev finalepladsen vekslet til en håndfuld lærepenge.

Rasmus Nickelsen får en ny mulighed allerede fredag i 100 meter butterfly, hvor hans danske juniorrekord er to tiendedele sekund fra EM-kravet og et sekund fra OL-kravet.