Pernille Blume svømmer under OL-kravet i sit første forsøg

Da hovedparten af den danske elite for to uger siden i Vejle gjorde første forsøg på at kvalificere sig til årets internationale mesterskabsstævner, EM og OL, trænede Pernille Blume videre i Marseille, hvor hun nu er bosiddende med sin 30-årige franske kæreste, Florent Manadou.

Og træningen i det sydfranske fungerer tilsyneladende yderst tilfredsstillende, for i deres første Fina-godkendte stævne i år svømmede Pernille Blume under det danske OL-kravtid i 100 meter fri, mens Manadou nu er sæsonens hurtigste i verden i 50 meter fri.

Pernille Blume skal svømme 100 og 50 meter fri ved Meeting Open de la Méditerranée i Marseille, og allerede i det ganske stærkt besatte indledende heat i 100 meter fri var hun med 53,73 sek. under OL-kravet på 54,38 sek. Pernille Blume er selv indehaver af den danske rekord på 52,69 sek., der gav hende VM-bronze i 2017.

Lørdagens tid rakte til en indledende fjerdeplads efter franske Marie Wattel (53,53 sek.), hollænderen Femke Heemskerk (53,71 sek.) og yderligere en franskmand, Charlotte Bonnet (53,72 sek.). I finalen senere i dag har også deltagelse af svenskeren Michelle Coleman og den 32-årige italienske legende Federica Pellegrini.

»Det er en glædelig nyhed, at Pernille er kommet godt fra start, og jeg glæder mig til at se hende svømme 50 meter fri i morgen, da det er længe siden, hun har gjort det på langbane«, siger landstræner Stefan Hansen om Danmarks hurtigste kvindelige svømmer, som han selv var træner for, da hun vandt OL-guld i 50 meter fri i 2016.

To OL-guldvindere mødes i 50 meter fri

Søndagens felt i 50 meter fri er endnu stærkere, idet også den hollandske OL-guldvinder fra 2012, 30-årige Ranomi Kromowidjojo, og franske Melanie Henriques, der lørdag svømmere 50 meter butterfly, står på tilmeldingslisten.

Pernille Blume var ikke i konkurrence på stævnets førstedag, hvor hun fra tribunen overværede Florent Manadou vinde 50 meter fri i 21,72 sek., der var sæsonrekord med en enkelt hundrededel sekund, så OL-guldvinderen fra 2012 fremdeles er verdens hurtigste i denne sæson.

Pernille Blume var den tredje dansker, der efter kvalifikationsperioden blev åbnet 1. februar har svømmet under et OL-krav. Ved stævnet i Vejle lykkedes det også for Anton Ørskov Ipsen i 800 meter fri og Signe Bro i 100 meter fri ved 53,83 sek.

Der er således allerede det maksimale antal danske kvinder under kravet i 100 meter fri, men flere vil gøre forsøget i resten af kvalifikationsperioden, der løber frem til og med EM i Budapest i maj, hvortil Pernille Blume med dagens tid naturligvis nu også er kvalificeret.