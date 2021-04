De næste fire dage bliver definerende for dansk svømnings fremtid

Definerende for fremtiden ligefrem? Store ord i april, og måske er det at sætte perspektiverne for et fire dage langt svømmestævne i Stockholm lige voldsomt på spidsen? Det altoverskyggende topnavn er end ikke til start, og det er jo først i juli, at præstationerne skal kulminere ved OL i Tokyo.

Men dansk svømnings ypperste elite er udfordret af et markant generationsskifte. 10 af de 15 OL-deltagere fra Rio i 2016 har indstillet karrieren, guldvinderen Pernille Blume har kun lige genoptaget træningen efter endnu en pause på grund af corona, og medaljemagneten Jeanette Ottesen skal som 33-årig mor forsøge at blive alle tiders ældste danske OL-svømmer.

Derfor er det primært op til en ny generation af svømmetalenter at forlænge den guldalder, dansk svømning med 125 internationale medaljer har befundet sig i siden 2007.