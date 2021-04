Galimatias: Svømmere skal jagte karrierens højdepunkt uden deres trænere

Jeanette Ottesen sagde det forleden fra hotelværelset i Stockholm. At det var underligt at befinde sig i en by, hvor restauranterne var åbne, ingen bar mundbind, og svømmestævnet var næsten normalt med masser af folk i hallen.

En lille uge senere senere er alting meget anderledes i Taastrup, hvor der i de kommende fem dage skal jagtes kvalifikationskrav i 34 discipliner ved et markant anderledes Danish Open.

Omfattende restriktioner i forhold til corona har gjort stævnet til det måske mest besværlige arrangement, Dansk Svømmeunion nogen sinde har skullet finde praktiske forudsætninger for, og så bliver rammerne endda alt andet end tilfredsstillende for især det tætte samarbejde mellem svømmerne og deres trænere.

Maksimalt 30 personer må opholde sig samtidig i og omkring konkurrencebassinet i Taastrup Svømmehal. Derfor er der kun 4 svømmere i hvert af de indledende heat, blandt andet fordi der kræves et par dommere per bane, der kommer oven i overdommeren, starteren, tidtageren, livredderen, speakeren og andre tilstedeværende, der er betingelser for, at stævnet kan opnå officiel godkendelse.