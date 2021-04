Udbryderliga overvejer ændringer efter engelsk exit

Udbryderligaen Super League vil overveje de næste skridt for at ’ændre projektet’, efter at alle engelske klubber har trukket sig fra turneringen.

Det oplyser ligaen i en erklæring natten til onsdag dansk tid.

»På trods af den annoncerede afgang fra de engelske klubber, der er blevet tvunget til at tage sådan en beslutning på grund af presset på dem, er vi overbeviste om, at vores forslag er helt på linje med europæisk lovgivning«.

»Med tanke på de nuværende omstændigheder vil vi genoverveje de mest passende skridt for at ændre projektet«, lyder det blandt andet i erklæringen.

Der står ikke noget konkret om, hvad der i så fald vil blive ændret, eller om Super League-projektet kører videre.

Udmeldingen kommer, efter at samtlige engelske hold - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City og Tottenham - tirsdag aften annoncerede, at de trækker sig fra den planlagte turnering.

Det betyder, at kun Juventus, Inter, AC Milan, Real Madrid, FC Barcelona og Atlético Madrid er tilbage i Super League.

Dermed kan den planlagte udbryderliga være lagt i graven, inden projektet overhovedet er kommet fra land.

Ifølge det italienske nyhedsbureau ANSA ser Inter ud til at blive det næste hold til at trække sig.

En unavngiven kilde i klubben siger til bureauet, at ’Super League-projektet i sin nuværende tilstand ikke længere er interessant for Inter’.

Der er også kommet tvivl om FC Barcelonas deltagelse. Det skyldes, at holdets deltagelse ifølge flere spanske medier er betinget af, at et flertal af klubbens medlemmer stemmer for at være med.

Projektet med Super League blev annonceret natten til mandag dansk tid af 12 af Europas største klubber.

Her lød det, at man ville stifte en eksklusiv udbryderturnering med 20 hold, hvoraf de 15 skulle være medstiftere og garanteret en plads i turneringen år efter år.

Forslaget om en udbryderturnering, der samtidig skulle være enden på holdenes deltagelse i Champions League, har siden mødt sønderlemmende kritik fra fans, tv-stationer, fodboldeksperter og andre klubber.

