Nervøs kleppert sikrede rekord: EM-trup med 24 svømmere er alle tiders største

Da Rasmus Nickelsen udnyttede sidste udkald for et afsæt på det olympiske springbræt, satte den 18-årige kleppert to rekorder: Han forbedrede sin egen danske juniorrekord i 50 meter butterfly tilstrækkeligt til at sikre sig en tur til EM i Budapest i næste måned, og samtidig bidrog han til, at den danske EM-trup bliver den største nogen sinde.

For Rasmus Nickelsen var det en kæmpe forløsning at blive en del af holdet, som han har jagtet forgæves i en måneds tid i Vejle, Stockholm og i Taastrup, da det kiksede i 100 meter butterfly, men på sidstedagen af Danish Open var den der.

»Det har været op og ned med topning på topning, så nu glæder jeg mig til at få en måneds god træning frem mod EM, hvor målet selvfølgelig er at kvalificere mig til OL i 100 meter ’fly’. Den seneste måned har lært mig, at det ikke er ’bare’. Hidtil har jeg opnået alle mine mål som svømmer, men det er første gang, jeg har opdaget, hvor meget det kræver, når man skal ned at svømme ’mandetider’. Man kommer ikke til OL på talent alene«, siger Rasmus Nickelsen, der erkender, at nerverne også begyndte at spille ind, da det pludselig var alvor.

Han har OL i Tokyo som et særligt mål, fordi hans farfar, roeren Erik Petersen, netop i Tokyo i 1964 vandt OL-guld som en del af datidens ’bombefirer’, men skulle kvalifikationen kikse i denne omgang, er der kun tre år til det næste OL, konstaterer Rasmus Nickelsen, hvis danske juniorrekord ska forbedres med et sekund for at indløse OL-billetten.