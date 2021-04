Europæisk superliga, siger du? Den findes allerede i håndbold

I årevis har håndboldsporten kigget misundeligt på fodbold. På professionaliseringen af sporten, på tv-pengene, og på hvordan man skaffer en trofast fanbase. Lillebror ser konstant ser op til og forsøger at efterligne storebror.

Derfor skal der nok være nogle håndboldfolk rundtomkring på kontinentet, der fryder sig lidt, når verdens største fodboldklubber i disse dage drømmer om håndboldtilstande.

For de store klubber i europæisk håndbold har for længst sørget for at skabe deres egen fest, hvor pengepungen er altafgørende for dine muligheder for at være med. Festen hedder Champions League.