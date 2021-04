Vild milepæl få uger før VM: Efter 21 nederlag i træk fik Danmark ram på stormagten

Ishockey. Endelig! Efter 21 nederlag i træk til Sverige vandt det danske ishockeylandshold omsider mod Sverige, da det torsdag aften i en VM-forberedelseskamp blev 3-2 i Malmø efter periodecifrene 2-0, 0-2, 0-1. »Jeg har været med på hele rejsen, siden vi for første gang spillede med i den bedste VM-turnering i 2003. Dengang spillede vi også mod Sverige og tabte, og siden har de altid haft overhånden mod os i de afgørende momenter«, siger landsholdets general manager Kim Pedersen og tilføjer: »Vi har tabt til dem 21 gange og aldrig trukket svenskerne ud i overtid - hverken i testkampe eller VM. Derfor er det stort for dansk ishockey omsider at slå Sverige, uanset at det kun er en testkamp«.

Mathias From og Nicklas Jensen scorede i 1. periode for Danmark, mens Nicolai Meyer blev matchvinder med en powerplay-scoring 15 sekunder inde i 3. periode.

Direkte sport i tv Fredag 30. april DR1 15.00 Fodbold: Thy-Thisted - Brøndby (k) TV 2 Sport 16.00 Badminton: EM, kvartfinaler TV3 Sport 12.25 Formel 1: GP Portugal, træning 16.00 Fodbold: AC Horsens-Vejle 18.00 Fodbold: AaB-Lyngby 20.30 Fodbold: Bremen-RB Leipzig 01.00 Amerikansk fodbold: NFL-draft TV3 Max 15.55 Formel 1: GP Portugal, træning 21.00 Fodbold: Marseille-Strasbourg 01.05 Ishockey: Winnipeg-Montreal Xee 21.00 Fodbold: Southampton-Leicester Eurosport 1 11.00/15.15/19.45 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 15.30 Cykling: Romandiet rundt 17.50 Basketball: EuroCup 20.00 Golf: Valspar Championship TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Levante 02.00 Basketball: Brooklyn-Portland Vis mere

Sveriges landstræner, Johan Garpenlöv, skuffet over nederlaget til et på papiret svagere dansk hold. »Jeg er utilfreds med indsatsen, og jeg er meget skuffet. Vi har et hold, som skal kunne vinde sådan en kamp. Jeg må tage ansvaret«, siger han ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Sverige kan få revanche med VM i Letland 22. maj.

Fodbold. Manchester United var nede md 1-2 på eget græs i den første semifinale i Europa League mod AS Roma, men en håndfuld scoringer i en vild 2. halvleg fik vendt op og ned på det hele. Trods 6-2-sejren mener Manchester Uniteds Paul Pogba, der scorede på hovedstød til 5-2, at finalepladsen ikke er sikret endnu. »Det er et positivt resultat, men det er ikke ovre. Vi er nødt til at forblive fokuserede og spille endnu en god kamp med samme mentalitet«, siger han til den engelske tv-kanal BT Sport. United-manager Ole Gunnar Solskjær udtrykker tilfredshed med, at holdet omsatte chancer til mål. »Vi viste karakter, da vi kom tilbage, og vi mistede ikke hovedet, da vi var bagud. Vi så ikke gode ud i de sidste ti minutter af første halvleg, men vi tog os sammen«, siger nordmanden.

Fodbold. Torsdagens anden semifinale i Europa League mellem det spanske hjemmehold Villarreal og Arsenal sluttede 2-1 til Villarreal. Opgøret bød på 7 advarsler og en udvisning til hvert hold.

Olympisk. OL i Tokyo vil muligvis blive afviklet uden tilskuere grundet coronasituationen. Det siger OL-chefen Seiko Hashimoto ifølge Ritzau til AFP. »Vi kan godt ende i en situation, hvor vi ikke kan tillade tilskuere at komme ind«, siger Hashimoto og tilføjer: »Vi kan kun kalde legene for en succes, såfremt vi kan beskytte både den japanske befolkning og atleternes liv og sundhed«. Japan er hårdt ramt af endnu en coronabølge i øjeblikket og for nylig blev det besluttet, at der ikke må komme tilrejsende tilskuere fra udlandet ind til OL-konkurrencerne.

Amerikansk fodbold. Den 21-årige quarterback Trevor Lawrence blev valgt som første spiller i den årlige NFL-draft og kan nu indlede en karriere i NFL for Jacksonville Jaguars. Som sidste sæsons dårligste hold i NFL var Jacksonville Jaguars førstevælger i draften.