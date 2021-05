Verdens bedste svensker står mellem Aalborg og drømmen

Verdens bedste mandlige håndboldspiller? Det er da Niklas Landin. Og hvis ikke det er ham, må det være Mikkel Hansen. Til nød kan vi måske gå med til norske Sander Sagosen.

Det er i hvert fald ikke en svensker. Eller er det?

Nabolandets avis Aftonbladet skrev for to uger siden en artikel, der argumenterede for, at verdens bedste håndboldspiller hedder Jim Gottfridsson. VM-sølvvinder i januar og det absolutte offensive omdrejningspunkt i SG Flensburg-Handewitt, der er i tvekamp med THW Kiel om bundesligaguldet, og som vandt deres Champions League-gruppe foran Kielce og PSG.

Og så er Jim Gottfridsson manden, som Aalborg Håndbold skal stoppe, hvis de vil i Champions Leagues Final4. Kristi himmelfartsdag ved Limfjorden og næste onsdag lige over grænsen duellerer de danske mestre mod Flensburg-Handewitt i kvartfinalen.

»Som han spiller lige nu, synes jeg, at han er verdens bedste«, siger Aalborg Håndbolds svenske playmaker, Felix Claar, som var med på Sveriges sølvhold ved VM.