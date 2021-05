Barcelona-træneren har kniven for struben efter endnu en nedtur

Direkte sport i tv Onsdag 12. maj TV 2 Sport 10.00/18.00 Tennis: Internazionali d’Italia 20.30 Håndbold: Herning/Ikast - Viborg TV3 Sport 19.00 Fodbold: Viborg-Silkeborg 23.00 Ishockey: Montreal-Edmonton TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 18.45 Håndbold: Brest-Barcelona (m) 20.45 Håndbold: Kiel-Paris SG (m) Xee 21.15 Fodbold: Chelsea-Arsenal Kanal 5 13.05Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 16.00 Cykling: Ungarn Rundt TV 2 Sport X 16.00 Tennis: Internazionali d’Italia (m) 22.00 Fodbold: Atlético-Real Sociedad 03.00 Basketball: Utah-Portland Vis mere

Fodbold. FC Barcelona spillede sig tirsdag aften reelt ud af den spanske titelkamp, da holdet i Levante formøblede føringer på 2-0 og 3-2 og måtte rejse hjem med 3-3 og blot et point. Ronald Koeman vurderer nu, at hans position som træner kan være i fare. »Trænere er altid i søgelyset, men efter en anden halvleg som den i aften kan jeg godt forstå, hvis der bliver rejst spørgsmål om mig«, siger hollænderen ifølge Ritzau. Koeman har stort set afskrevet mesterskabet og retter fokus mod den fremtid, der synes usikker for ham i storklubben. »Vi er meget skuffede og spørger os selv, hvad der skete i anden halvleg. Men vi er nødt til at komme videre og forsøge at forberede os til næste sæson«, siger Ronald Koeman. Barcelona er på andenpladsen i La Liga 76 point. Atlético Madrid har 77, Real Madrid 75.

Fodbold. Storklubben Sporting fra Lissabon kan efter 19 år igen kalde sig Portugals bedste hold. Titlen blev sikret tirsdag aften med en sejr på 1-0 over Boavista med en scoring i det 36. minut af Paulinho.

Fodbold. Med en storsejr på 5-1 hjemme over Udinese spillede Napoli sig frem på andenpladsen i Serie A, hvor der er reel fare for, at en af de såkaldte Super League-klubber, Juventus, ikke slutter i top-4 og dermed kvalificerer sig til Champions League i den kommende sæson. Juventus er blot nummer fem.

Fodbold. Jannik Vestergaard fik en advarsel, da han med Southampton var med til at vende 0-1 til en sejr på 3-1 på hjemmebane over Crystal Palace i tirsdagens sene Premier League-opgør.

Fodbold. I England har Pep Guardiola sat ord på det mesterskab, han vandt med Manchester City tirsdag, da Manchester United tabte 1-2 hjemme til Leicester og dermed ikke længere kan indhente Champions League-finalsiterne. »Det har været en sæson og en Premier League-titel som ingen andre. Det var den hårdeste. Vi vil altid huske denne sæson for den måde, vi vandt den på. Jeg er så stolt af at være manager her og for denne gruppe af spillere«, siger Guardiola. Han nævner især de mange restriktioner på grund af coronapandemien. »Det er ubarmhjertigt. Men hver eneste dag, er de der og kæmper for succes og prøver altid at gøre det bedre. De har været så robuste«, siger Guardiola.

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix Der blev fejret i den blå den af Manchester tirsdag aften.

