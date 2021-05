Dansk stjernefrø vinder på berømt racerbane og er i spidsen for mesterskab

Direkte sport i tv TV 2 14.00 Håndbold: Viborg-Herning/Ik. (k) 16.00 Håndbold: Esbjerg-Odense (k) TV 2 Sport 11.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 21.30 Basketball: San Antonio-Phoenix 00.00 Basketball: Milwaukee-Miami TV3+ 16.00 Fodbold: Southampton-Fulham TV3 Sport 13.00 Fodbold: Silkeborg-HB Køge 15.30 Fodbold: Freiburg-Bayern M. 18.00 Håndbold: AEK Athen-Ystad (m) 20.30 Motorsport: IndyCar 01.15 Ishockey: Washington-Boston TV3 Max 13.30 Fodbold: Burnley-Leeds 15.30 Fodbold: Schalke-Frankfurt 18.30 Håndbold: Kiel-Balingen (m) 21.00 Fodbold: Brighton-West Ham Xee 15.30 Fodbold: Hertha Berlin-FC Köln 6’eren 18.30 Fodbold: Leicester-Chelsea Kanal5 12.35 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 12.35 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 11.30 Kano: World Cup 16.00 Cykling: Ungarn Rundt 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 15.00 Fodbold: Genoa-Atalanta 18.00 Fodbold: Juventus-Inter 20.45 Fodbold: Roma-Lazio

Motorsport. Christian Rasmussen vandt det første af weekendens tre løb i den amerikanske IndyPro2000-serie. Løbet blev kørt på den berømte bane i Indianapolis, og det danske talent var på 1. pladsen blot 0,0713 sekunder foran den nærmeste konkurrent Braden Eves. Med sejren rykkede Christian Rasmussen op på 1. pladsen i mesterskabet, som han deler med netop Eves. begge kørere har 124 point. I weekendens andet løb er der lagt op til endnu en duel mellem de to rivaler, da amerikaneren starter som nr. 2 lige foran Christian Rasmussen.

Fodbold. 38-årige Dani Alves får comeback på det brasilianske landshold, der 4. juni møder Ecuador i en VM-kvalifikationskamp. Det er første gang siden oktober 2019 landstræner Tite sender bud efter den tidligere Barcelona-stjerne. Alves spiller efter en glorværdig karriere i europæisk fodbold nu i hjemlandet for Sao Paolo.

Roning. Ved et OL-kvalifikationsstævne i den schweiziske by Luzern vandt både kvindernes og herrernes toer uden styrmand vandt deres indledende heat. Dermed er Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen hos kvinderne klar til finalen, mens Joachim Sutton og Frederic Vystavel er klar til semifinalen. De to bedste både i finalen får en OL-billet.

Fodbold. Esbjerg fB, der også i næste sæson spiller i dansk fodbolds næstbedste række, har hentet den 24-årige angriber Emil Holten i Silkeborg.

Basketball. NBA-legenden Kobe Bryant bliver lørdag officielt medlem af Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Den nu afdøde Los Angeles Lakers-stjerne følges ind i det fornemme selskab med to andre af sportens store navne, nemlig Tim Duncan og Kevin Garnett. Tilsammen har de tre vundet 11 NBA-mesterskaber. Kobe Bryant og Tim Duncan vandt fem hver. De tre skulle oprindeligt være indlemmet i Hall of Fame 29. august sidste år, men ceremonien blev udskudt på grund af coronapandemien.

Fodbold. Lukas Jensen skal i de kommende to måneder tørne ud for islandske Kordrengir. Den islandske klub har lejet den danske målmand i Burnley FC. Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Kordrengir spiller i den næstbedste islandske række. 22-årige Lukas Jensen kom til Burnley i 2019 og har spillet for klubben U23-hold, ligesom han har været lejet ud til Bolton.

Fodbold. For første gang i 3.645 dage kunne Scott Carson fredag aften løbe på banen i en Premier League kamp. Den engelske keeper var en del af de 11 startende i Manchester Citys trup, der på udebane besejrede Newcastle med 4-3. Valget af Carson som Edersons afløser i City-målet har Manager Pep Guardiola sandsynligvis truffet, da klubben allerede tirsdag aften kunne lade sig hylde som mester i Premier League uden at spille. Scott Carson var senest på banen i en Premier League-kamp i maj 2011. Dengang spillede han for West Bromwich.