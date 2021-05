Håndbold: Da først den ultimative ambition var udtalt, ændrede alt sig

Hvorfor er det vigtigt, hvem der er favoritter«?

Det vil Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, gerne vide. Han gider ikke den slags pjat og røber ikke sin egen vurdering af chancerne for at nå Final4 i Champions League. Men muligheden er i hvert fald ikke blevet mindre efter 26-21-sejren over Flensburg-Handewitt i den første af de to kvartfinaler for en lille uge siden.

»Jeg har hele tiden troet på, at vi kan gå videre, og det tror jeg stadig på«, fastslår Stefan Madsen.

Om han er mest enig med sin svenske stjerne Felix Claar, der kalder kvartfinaleduellen »fifty-fifty«, eller den evigt optimistiske kulturbærer Henrik Møllgaard, der ikke har tøvet med at læsse favoritværdigheden på Aalborg-skuldre, må stå hen i det uvisse.