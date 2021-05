Han er EM-klar: Eriksen kroner mesterskabet med en scoring på frispark

Fodbold. Christian Eriksen ankommer ikke alene som italiensk mester til EM-lejren i den kommende uge, han ankommer også som frisk målskytte. Danskeren scorede nemlig direkte på frispark, da Inter lukkede den gyldne sæson med at vinde 5-1 over Udinese og EM-kollega Jens Stryger Larsen. Eriksen indledte opgøret på bænken, men kom ind i 39. minut. Få minutter senere scorede han 2-0 med lidt hjælp fra Udineses mur, der rettede bolden af.

Svømning. 24-årige Emilie Beckmann vandt søndag karrierens anden individuelle EM-medalje på langbane, men måtte i forhold til EM i Glasgow i 2018 et trin længere ned på podiet, da hun i Budapest sluttede på bronzepladsen i 50 meter butterfly. Jeanette Ottesen blev nummer syv, da Emilie Beckmann fordoblede den danske medaljehøst på stævnets sidste dag. Bronzevinder Beckmann tilbagelagde distancen i 25,59 sekunder. Ranomi Kromowidjojo fra Holland vandt i 25,30 sekunder foran Mélanie Henique fra Frankrig i 25,46.

Foto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

Ishockey. Den svenske nedtur ved VM fortsætter. Dagen efter 3-4-nederlaget til Danmark måtte svenskerne se sig besejret af Hviderusland, der sejrede 1-0 på en scoring kort inde i 2. periode. I søndagens anden kamp i Danmarks gruppe A holdt Storbritanniens målmand Ben Bowns med sine 41 redninger Slovakiet nede på bare to scoringer, men da briterne kun selv kunne score en enkelt gang, kunne slovakkerne hente den anden VM-sejr af to mulige i Danmarks gruppe A. Det danske hold har i øvrigt skiftet ud i truppen, som nu er uden forwarden Felix Scheel. Han er blevet erstattet af målmandstalentet Mads Søgaard. Der må være 28 spillere indskrevet i VM-truppen.

Fodbold. Traditionsklubben VfL Bochum og Greuther Fürth er de to direkte oprykkere til den bedste tyske række. På en spændende sidste spilledag blev den lille nordtyske klub Holstein Kiel dermed sorteper, da holdet tabte på hjemmebane til Darmstadt, mens Bochum og Fürth sejrede på eget græs. Holstein Kiel får i stedet forlænget sæsonen med to kvalifikationskampe mod nummer 16 i Bundesligaen, FC Köln.

Motorsport. Surt show for Ferrari-køreren Charles Leclerc ved formel 1-grandprixet i Monaco. Charles Leclerc, der er fra Monaco, havde ellers pole position, men måtte en halv time før start opgive at stille til start. Der var store problemer med gearkassen op til det løb, som blev vundet af Red Bulls Max Verstappen. På den prestigefulde gadebane gennem rigmandsflækken vandt han foran Carlos Sainz (Ferrari) og Lando Norris (McLaren). Det er hollænderens anden sejr i år. Med sejren får Verstappen 25 point til VM-regnskabet og overhaler dermed Lewis Hamilton (Mercedes), der sluttede som nummer syv i søndagens løb, i den samlede tabel.

Direkte sport i tv Søndag 23. maj TV 2 Sport 10.00 Badminton: Spain Masters - finale 19.15 Ishockey: VM - Danmark-Schweiz 22.45 Basketball: Phoenix-LA Lakers TV3+ 15.00 Formel 1: Monacos Grand Prix TV3 Sport 10.15 Motorsport: Porsche Super Cup 11.30 Fodbold: Bilbao-Real Madrid (k) 13.30 Fodbold: Leverkusen-Bayern M. (k) 17.00 Fodbold: Aston Villa-Chelsea 21.00 Fodbold: Brest-Paris SG 23.05 Ishockey: St. Louis-Colorado TV3 Max 13.30 Fodbold: Wolfsburg-Frankfurt (k) 17.00 Fodbold: Leicester-Tottenham 19.00/20.30 Håndbold: EL Final-4 (m) Xee 17.00 Fodbold: Liverpool-Crystal Palace 6’eren 13.00 Rally: Portugals VM-afdeling Kanal5 13.05 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 07.30 Kano: World Cup 09.25 Rally: VM-afdeling 12.25 Motorsport: Porsche Super Cup 13.50 Superbike: VM-afdeling 17.15Cykling: Vuelta a Murcia TV 2 Sport X 09.55/17.45 Svømning: EM 11.15 Ishockey: Storbritannien-Slovakiet 15.00 Fodbold: Inter-Udinese 20.45 Fodbold: Atalanta-Milan Vis mere

Cykling. Et massestyrt ganske kort efter starten på den 147 km lange 15. Giro d’Italia-etape fra Grado til Gorizia medførte en længere neutralisering af løbet og kostede blandt andre nr. 6 sammenlagt tyskeren Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) videre deltagelse. Da aktiviteterne blev genoptaget, etableredes hurtigt et udbrud på 15 ryttere med den belgiske timeverdensrekordholder Victor Campenaerts (Team Qhubeka Assos) som initiativtager, og, som det sjældent sker i den slags tilfælde, var det også ham, der krydsede stregen som vinder. Han havde i den afsluttende, vildt hektiske fase skilt sig ud sammen med hollænderen Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), der åbnede spurten, men Campeaerts, som har været en af løbets mest angrebsivrige ryttere, havde intet besvær med at passere ham og skaffe den tredje sejr til sportsdirektør Lars Michaelsens tropper. Hovedfeltet nåede først til vejs ende godt 17 minutter senere, uden at indehaveren af den lyserøde førertrøje colombianeren Egan Bernal (Ineos Grenadiers) på nogen måde måtte se sin position truet.

Fodbold. Brøndbys Simon Hedlund har grønt lys til at være med, når klubben mandag spiller for at vinde det danske mesterskab. Han var ellers i søgelyset efter torsdagens kamp mod AGF, fordi en mikrofon i pausen af 1-2-dramaet fangede ham i at råbe: »Han fucking bor i byen, den fucking dommer«. Udbruddet var rettet mod Sandi Putros, der dømte kampen. Svenskeren slipper dog for karantæne, oplyser Jens Hjortskov, formand i Fodboldens Disciplinærinstans, til B.T. Brøndby må imidlertid klare sig uden Morten Frendrup og Jesper Lindstrøm mod FC Nordsjælland. Duoen har karantæne.

Cykling. Danmarks førende kvindelige cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine) sluttede med en syvendeplads på den 121,6 km lange kongeetape fra Quintanar de la Sierra til Lagunas de Neila i WorldTour-løbet Vuelta a Burgos Feminas. Finalen udviklede sig til en duel mellem de to hollandske superstjerner, VM-guldvinderen Anna van der Breggen (SD Worx) og europamesteren Annemiek van Vleuten (Movistar), der fulgtes ad til mål. Van Vleuten, der havde siddet på hjul det meste af stigningen, prøvede at gå forbi på de sidste meter, men van der Breggen svarede effektivt igen og scorede dermed dobbelt triumf med både etapesejr og den samlede gevinst 3 sekunder foran van Vleuten. Cecilie Uttrup Ludwig nåede i mål 1.04 minut senere, og det minus endte hun også med sammenlagt som nr. 6.

Cykling. Det 23-årige danske stortalent Anthon Charming, der for en måned siden debuterede på det norske 2. divisionshold Uno-X med en samlet sjetteplads i Tyrkiet Rundt, fulgte op på glimrende vis i sin anden opgave, det fem etaper lange franske Alpes Isère Tour. Her sluttede den unge dansker nemlig som nr. 2 med et minus på 1.53 minut til den sejrende hollænder Sjoerd Bax (Metec). Næstsidste etape gav i øvrigt dansk sejr, da 24-årige Emil Toudal (BHS-PL Beton Bornholm) holdt hjem 4 sekunder foran en forfølgertrio.

Fodbold. Randers FC forlænger aftalen med angriberen Marvin Egho frem til sommeren 2024. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Badminton. Line Christophersen måtte som favorit strække våben i finalen ved Spain Masters og tabte klart i to sæt 15-21, 10-21 til den 18-årige indoneser Putri Kusuma Wardani. Christophersen vandt for nylig sølv ved EM og rangerer som Danmarks næstbedste damesinglespiller. I damedoublefinalen tabte de topseedede Freja Ravn og Amalie Magelund til Yulfira Barkah, Thailand/Febby Gani, Indonesien 21-16, 21-14 og heller ikke mixeddoublen Niclas Nøhr og Amalie Magelund kunne gå hele vejen til tops. Indoneserne Rinov Rivaldy/Pitha Mentari vandt 21-18, 21-15.

Tennis. Den 21-årige dansker Olga Helmi snuppede karrierens første professionelle titel, da hun sejrede i finalen i en ITF W15-turnering i Monastir i Tunesien. Her blev Ayumi Koshiishi fra Japan slået 6-3, 6-2. Olga Helmi er nr. 804 på WTA-ranglisten.

Roning. Færingen Sverri Nielsen, der i OL-sammenhæng er dansker, er to måneder før legene i Tokyo i glimrende form. Søndag snuppede han således sølv ved World Cuppen i Luzern i singlesculler efter en flot slutspurt. Kun den tyske verdensmester Oliver Zeidler kunne Sverri Nielsen ikke indhente. Den danske damefirer uden styrmand blev nummer seks i sin finale i Luzern.

Cykling. Den italienske mester Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) har trukket sig fra Giro d’Italia før søndagens 15. etape. Den 32-årige italieners spurtsejr fredag var hans første etapesejr i en grand tour i karrieren.

Fodbold. Superligaklubben AaB har forlænget kontrakten med den 20-årige forsvarsspiller Mathias Ross frem til sommeren 2025.

Fodbold. Festlighederne efter Atlético Madrids spanske mesterskab lørdag aften fik en tragisk udgang for en 14-årig dreng, som mistede livet i en ulykke. Det skriver Ritzau. Drengen slog hovedet mod en væg, da han stak hovedet ud af en kørende bil.

Fodbold. Luis Suárez blev lørdag matchvinder for Atlético Madrid i 2-1-sejren mod Valladolid og sikrede dermed klubben det spanske mesterskab. Da triumfen var en kendsgerning blev Luis Suárez overvældet af følelser. »Jeg er fyldt med følelser«, sagde Luis Suárez ifølge Ritzau til til tv-stationen Movistar. »Jeg startede sæsonen med ikke at være værdsat i Barcelona, men Atlético åbnede dørene og gav mig chancen for at vise, at jeg stadig kan gøre mig gældende«, siger han med henvisning til skiftet fra Barcelona til Madrid-klubben. »Derfor vil jeg altid være taknemmelig over for den her klub for at stole på mig«, lød det fra angriberen, der nåede 21 ligamål i sæsonen.

Golf. Phil Mickelson står som 50-årig foran endnu en stor triumf i en i forvejen flot karriere. Amerikaneren går således ind til søndagens finalerunde i majorturneringen PGA Championship som den førende spiller. Mickelson er samlet syv slag under par, mens landsmanden Brooks Koepka følger lige efter i seks under par. »Jeg spiller bedre, end min score viser. Selv om det gik galt et par gange, så er det betydeligt bedre, end det har været«, siger Mickelson ifølge Ritzau efter en 3. runde med både op- og nedture. Mickelson vil med en sejr blive den ældste spiller nogensinde til at vinde en majorturnering. Julius Boros,var 48 år, da han i 1968 vandt PGA Championship. Rasmus Højgaard brugte syv slag over par på lørdagens runde og ligger tredjesidst.

Håndbold. Danske spillere var afgørende, da Füchse Berlin lørdag spillede sig i finalen i European League med en sejr over Rhein-Neckar Löwen. Lasse Andersson scorede 11 mål, mens Jacob Holm og Hans Lindberg bidrog med henholdsvis seks og tre scoringer. I finalen venter Magdeburg, der slog Wisla Plock i semifinalen. Michael Damgaard nettede seks gange.