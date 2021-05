Håndboldmestrene er på finalekurs efter en ophedet forestilling på Fyn

I det såkaldt gule hjørne sad de unge og højtråbende GOG-tilhængere, der for størstedelens vedkommende går på skole i Oure. De havde til lejligheden medbragt en lolita-dukke iklædt en Aalborg-trøje, som de så ellers skiftes til at tage kvælertag på.

Egentlig et godt billede på den ophidsede stemning i den første DM-semifinale mellem pokalvinderen GOG og mesterklubben Aalborg Håndbold. Men til gengæld langt fra et billede på udfaldet, hvor Aalborg kvalte GOG med 30-28.

Kampen var få minutter gammel, da Morten Olsen og Henrik Møllgaard var ved at komme op at toppes over hårdheden af en eftertackling, og Aalborgs Felix Claar fik revet sin trøje itu efter syv minutter. Heldigvis havde holdlederen en ekstra med, så svenskeren ikke måtte afklæde fansenes dukke.

»Det er to hold, som er ved at opbygge et lidt spændende forhold efter mange medaljekampe«, forklarede Henrik Møllgaard efter en kamp, hvor både intensiteten og varmeapparatet var på fuldt blus.

Voldsomst gik det for sig, da Emil Lærke - ubevidst - skød Mikael Aggefors i hovedet på et vip, men ikke undskyldte over for Aalborg-keeperen. Men ét er intensitet, noget andet er detaljer, som da Morten Olsens fodskifte sendte Aalborg-forsvaret i cafeteriet efter kondi.

Stærkest, smartest og køligst

GOG lavede det vilde, blandt andet da Emil Jakobsen frygtløst kastede sig mod gulvet og fangede en Aalborg-aflevering, men over 60 minutters benhård semifinaledyst var Aalborg både stærkest, smartest og køligst. Få dage efter den ultimative gourmetmiddag med kvalifikation til Champions Leagues Final4 ordnede de også det hjemlige rugbrødsarbejde.

»Vi har forberedt os rigtig godt, og jeg tager hatten af for den ydmyghed og det fokus, vi kommer til kampen med«, lød det fra Aalborg-træner Stefan Madsen.

Han så Nikolaj Læsø storspille med kvikke føder og et lyn af en højre arm. På stregen sloges Magnus Saugstrup bare videre, selvom han i onsdags lignede døden fra Lübeck efter 60 minutter mod Flensburg-Handewitt. Og så skinnede Mikael Aggefors skarpest i målmandsduellen.

GOG var tæt på kontakt ved 10-11 og 11-12 mod slutningen af første halvleg, men Aalborgs kyniske kontrafase satte værterne skakmat efter pausen, hvor de længe førte med seks mål. Værterne nåede at lugtede, da Emil Jakobsen kunne reducerede den nordjyske føring til to mål på et straffekast, men en vild dobbeltredning af Mikael Aggefors lukkede kampen.

»Vi sidder med fornemmelsen af, at vi kan gøre nogle ting bedre på torsdag. Vi vil gerne være mere effektive på vores frie chancer og tilsvarende have nogle flere redninger. Så tror vi på, at vi kan vinde«, analyserede GOG-træner Nicolej Krickau.

Aalborg kan nu med uafgjort på hjemmebane spille sig i finalen. GOG skal vinde de sidste to kampe i bedst-af-tre-serien.

2 røde kort i Holstebro

Der sagde tjubang på Fyn, men det var også knald på Holstebro, hvor TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg spillede uafgjort 27-27 efter et stort kollaps af gæsterne, der undervejs førte med seks mål.

I kampens sidste angreb misbrugte Nikolaj Øris mod Sebastian Frandsen til trods for, at TTH var to mand i undertal. Den ene mand var Aaron Mesning, der små 2 minutter før tid satte 2 hænder i brystkassen på René Toft i en hævnakt og blev præsenteret for et rødt kort. Tidligere i kampen så BSH’s Klaus Thomsen også rødt efter sin tredje udvisning.

»Vi var lidt i chok. Vi troede, at René Toft skulle have rødt kort, og så var det Mensing«, fortalte TTH’s Allan Damgaard, der selv fik to minutter på bænken i det sidste minut for en tackling på Skube.

TTH måtte efter mindre end 3 minutter undvære VM-guldvinder Magnus Bramming, der vred rundt på sin ankel, og mod slutningen af første halvleg udgik også stregspiller Mathias Porsholt.

»Hvis vi på sådan en dag, hvor alt går imod os, kan få et point, så kan vi også sagtens tage til Silkeborg og vinde på torsdag«, mente Allan Damgaard.

Og det uafgjorte resultat i den første semifinale betyder, at vinderen af returkampen på torsdag er klar til DM-finalen. Kun et uafgjort resultat giver en tredje og afgørende semifinale i Holstebro.

»Uafgjort er bedre end ingenting. Nu kan vi stadig selv afgøre det på hjemmebane på torsdag«, lød det fra BSH’s Jacob Lassen, der var skuffet over, at hans hold satte sejren over styr.