Hierarkiet har slået kolbøtter siden den seneste golffest i Himmerland

På nogle punkter er det, som det plejer: Det foregår i Himmerland, det blæser, der er 16 danskere i feltet, og Søren Kjeldsen er med, som det har været tilfældet i alle foregående European Tour-turneringer på dansk grund.

På den anden side er uendeligt meget anderledes. Turneringen har fået nyt navn, Anders Hansen er for første gang ikke til start, den berømmede stemning især omkring 16. hul vil mangle sammen med tilskuerne, og så er hierarkiet i toppen af dansk golf totalt vendt på hovedet i løbet af de seneste to år.

Forud for Made in Denmark i 2019 var de to seneste vindere på European Tour, Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen, Danmarks to bedst rangerede spillere som nummer 43 og 58 på verdensranglisten.