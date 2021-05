I aften kan han vinde Champions League: En cocktail af lidenskab og videnskab har skabt det tyske trænerfænomen

Mads Davidsen griner lidt ved mindet om dengang i 2017, da han forsøgte at få kontakt med Thomas Tuchel i forbindelse med det ledige cheftrænerjob i Shanghai, hvor danskeren var sportschef.

»Jeg var godt klar over, at det var et longshot, men han var lige stoppet i Dortmund, og jeg fik faktisk kontakt med hans repræsentant. Og så var det meget sjovt, at det første, repræsentanten spurgte om, ikke var lønnen. Det var, hvor mange træningsbaner vi havde. Det er meget godt eksempel på, hvordan trænere som Thomas Tuchel tænker. De går så meget op i deres metodik, at de simpelthen ikke kan gå på kompromis«, fortæller den nuværende sportschef i Al Jazira i Abu Dhabi.