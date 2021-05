Clara Tauson vinder første kamp i Paris og skal møde tidligere verdensetter

Tennis. Med seks vundne partier i træk fik Clara Tauson en flyvende start på grandslam-turneringen French Open, da hun i 1. runde eliminerede georgieren Ekaterine Gorgodze med 6-4, 6-2. Tauson var da også favorit på papiret som nummer 90 på verdensranglisten, hvor 29-årige Gorgodze er nummer 222 og havde været gennem kvalifikationen for at spille sin første grandslam-kamp. I anden runde bliver betydeligt sværere for Tauson, der skal møde en tidligere verdensetter i hviderusseren Victoria Azarenka (nr. 16 i verden), der i 1. runde slog den 35-årige russer Svetlana Kuznetsova (nr. 40) 6-4, 2-6, 6-3

Håndbold. Norske Vipers Kristiansand vandt i Budapest for første gang kvindernes Champions League-finale med 34-28 over franske Brest Bretagne, der sendte den landsholdsmålmand Sandra Toft på banen efter et kvarters spil. Den norske klub grundlagde sejren i 1. halvleg. Med fem mål i træk fik Brest ellers udlignet til 9-9, inden Vipers igen trak fra og førte 18-14 ved pausen. Føringen var i anden halvleg aldrig under de fire mål. I bronzekampen scorede Anne Mette Hansen 3 gang for ungarske Györ, der vandt 32-21 over russiske CSKA Moskva, der havde Kathrine Heindahl som 3-målsskytte.