Chelsea slår City og gør Andreas Christensen til første danske CL-vinder i 22 år

For første gang siden Peter Schmeichel i 1999 har en dansker bidraget til at vinde klubfodboldens største trofæ, Champions League.

Champions League Finale Chelsea - Manchester City 1-0 1-0 Kai Havertz (42) Chelsea: Edouard Mendy - Cesar Azpilicueta, Thiago Silva (39. Andreas Christensen), Antonio Rüdiger - Reece James, N’Golo Kanté, Jorginho, Ben Chilwell - Kai Havertz, Timo Werner (66. Christian Pulisic), Mason Mount (80. Mateo Kovacic) Manchester City: Ederson Moraes - Kyle Walker, John Stones, Rubin Dias, Zinchenko - Bernardo Silva (64. Fernandinho), Ilkay Gündogan, Phil Foden - Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne (60. Gabriel Jesus), Raheem Sterling (77. Sergio Aguëro) Vis mere

Andreas Christensen startede på bænken i finalen i Porto, men den 25-årige forsvarsspiller kom på banen efter 38 minutter og bidrog til Chelseas fremragende defensive indsats, da Manchester Citys engelske mestre blev besejret 1-0.

Matchvinder blev den 21-årige tysker Kai Havertz, der efter 42 minutter fik en fremragende dyb aflevering fra Mason Mount, løb fra Citys splittede midterforsvar, afdriblede målmanden Ederson og trillede bolden i det tomme mål.

Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix Sejrsmålet blev scoret af Kai Havaertz (th.).

Finalesejren var også en kæmpe triumf for en anden tysker, træneren Thomas Tuchel, der for fire måneder siden afløste den fyrede Frank Lampard, og nu selv fik revanche for nederlaget sidste sæson, da Tuchel havde ansvaret for Paris SG, der tabte til finalen til Bayern München.

Tuchel har transformeret Chelsea til et vanvittig stærkt defensivt og disciplineret hold, hvilket Champions League-finalen blev en lysende dokumentation af.

I 30 kampe med Tuchel som træner har Chelsea vundet de 19 og holdt nullet 18 gange.

Det blev godt nok til en del løse chancer i begge ender af banen i den livlige start på finalen, men det var Timo Werner, der fik de to største for Chelsea. På den første ramte tyskeren ikke bolden, på den anden afsluttede han lige på Ederson.

Da den 36-årige brasilianske forsvarsspiller Thiago Silva sønderknust måtte lade sig udskifte med en skade, gav det plads til Andreas Christensen, der ikke havde spillet de seneste tre uger på grund af en skade.