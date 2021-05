Hæs dansk CL-vinder: »Det er kæmpestort og svært at forstå«

Landsholdsforsvareren Andreas Christensen blev lørdag den første danske vinder af Champions League i 22 år.

Sammen med Chelsea var danskeren med til at besejre Manchester City med 1-0 i lørdagens finale i Europas største klubturnering. Midtstopperen startede på bænken, men kom i aktion kort før pausen.

»Jeg er ved at miste stemmen, og det sker normalt aldrig for mig. Det er kæmpestort og svært at forstå lige nu«, siger Andreas Christensen til 3+ efter triumfen.

Den 25-årige dansker havde været skadet op til finalen, men meldt sig kampklar.

Selv om Chelsea-manager Thomas Tuchel havde placeret ham på bænken, så vidste danskeren, at han ville få en rolle i opgøret.

»Han havde sagt til mig, at hvis jeg ikke startede, så ville jeg slutte kampen på banen. Jeg var klar til at komme på banen hele tiden, og de sagde til mig, at når jeg kom ind, så ville vi score. Det var præcis det, der skete«, siger Andreas Christensen, der afløste Thiago Silva.

Danskeren havde blot været på banen i få minutter, da tyske Kai Havertz scorede det, der endte med at blive finalens eneste mål. Herefter gjaldt det for Chelsea om at forsvare føringen.

»Vi har været så stærke til det, vi gjorde i anden halvleg, lige siden at Thomas Tuchel kom til (i januar, red.). Vi følte os komfortable«, siger den danske forsvarer.

Selv om Manchester City stillede op som engelsk mester, så havde Chelsea før lørdagens finale slået City to gange på halvanden måned.

»Vi gik ind til kampen med meget selvtillid, fordi vi havde slået dem to gange. Jeg synes dog ikke, at vi spillede så godt som de andre gange«, siger Andreas Christensen.

Han blev en anelse forskrækket i slutfasen, da det blev vist, hvor mange tillægsminutter der var lagt til.

»Jeg tænkte; ’hold kæft, det bliver hårdt, det her’, da han viste syv minutter«, siger Andreas Christensen, der var klar til den helt store fejring i den portugisiske havneby Porto, hvor finalen blev spillet.

»Det er ærgerligt, at vi har den her pandemi. Men jeg tror, at vi giver den maks gas i aften. Vi finder en vej«, siger han.

Peter Schmeichel er den seneste danske vinder af Champions League. I 1999 var målmandslegenden med til at sikre Manchester United en 2-1-sejr over Bayern München. Før lørdagens finale var den seneste gang, en dansker var på banen i en CL-finale, i 2019, da Christian Eriksen og Tottenham tabte til Liverpool i endnu en ren britisk finale.

ritzau