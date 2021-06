Peter Møller: Spillerne spiller kampen for Eriksen

Christian Eriksen har det godt, siger fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Peter Møller til DR.

»Han er på Rigshospitalet lige nu til videre undersøgelser. Vi har været i kontakt med Christian, og spillerne har talt med ham. Han har det godt«, siger Peter Møller.

EM-kampen mellem Danmark og Finland blev afbrudt kort før pausen, da Eriksen faldt om på banen og efterfølgende modtog hjertemassage og blev båret ud.

Godt en time senere meddelte DBU, at kampen ville blive genoptaget.

»Spillerne spiller kampen for Christian. De spiller, fordi Christian har det godt. Det var vigtigt for dem at vide, at Christian har det godt. Han er vågen. Det var vigtigt for dem, men der er ingen tvivl om, at de kommer til at spille denne kamp på chokket og adrenalinen, og så må vi tage det hele bagefter«, siger Peter Møller.

»Lige nu er fodbold ikke så vigtigt, men de har fået at vide, at Christian har det godt, og de har talt med ham, og det gav dem den tryghed, og så går de ind og kæmper for ham, siger Peter Møller.

Han fortæller, at han sammen med spillere, fans og øvrige tilstedeværende i Parken i København så, hvordan Eriksen faldt om på banen og hurtigt fik assistance af lægefagligt personale. Han blev kørt væk i en ambulance, og ifølge Peter Møller var Eriksen på det tidspunkt ved bevidsthed.

Møller roser de læger, der tog hånd om Eriksen på banen.

»Han fik lynhurtig fantastisk behandling. Lægerne tog hånd om det og reddede Christian«, siger Møller.

Der var endnu ikke scoret nogen mål, da kampen blev afbrudt.

