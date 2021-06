Amerikansk supermand sletter 30 år gammel verdensrekord

Direkte sport i tv DR1 21.00 Fodbold: Spanien-Polen TV2 13.30 Håndbold: Mors/Thy-Skjern (m) 16.00 Håndbold: GOG-Aalborg (m) TV2 Sport 11.00 Tennis: German Open (k) TV2 Sport X 12.00 Tennis: Halle Open (m) TV3+ 15.00 Fodbold: Ungarn-Frankrig 18.00 Fodbold: Portugal-Tyskland 00.00 Golf: US Open TV3 Sport 10.00 Formel 3: GP Frankrig 12.00 Formel 1: GP Frankrig, træning 15.00 Formel 1: GP Frankrig, kvalifikation TV3 Max 16.35 Formel 3: GP Frankrig II

Atletik. Ryan Crouser virker til at være helt klar til at forsvare sit OL-guld i kuglestød fra Rio de Janeiro ved denne sommers lege i Tokyo. Fredag varmede han således op til OL ved at slå den mere end 30 år gamle verdensrekord i udendørs kuglestød, da han sendte den over syv kilo tunge kugle ud på 23,37 meter med sit fjerde stød ved et atletikstævne i byen Eugene i delstaten Oregon. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Stødet var 25 centimeter længere end den tidligere verdensrekord sat af Crousers landsmand Randy Barnes 20. maj 1990. Den to meter høje og 145 kilo tunge Ryan Crouser er i forvejen indehaver af den indendørs verdensrekord og den olympiske rekord. Ud over at være forsvarende olympisk mester fik han også sølv ved VM i atletik i 2019.

Basketball. Los Angeles Clippers er klar til finalen i Western Conference i den nordamerikanske NBA-liga efter en sejr på 131-119 over Utah Jazz. Dermed vandt Clippers samlet 4-2 i serien, hvor der spilles bedst af 7 kampe. Nu skal Los Angeles Clippers møde Phoenix Suns i en kamp om pladsen i NBA-finalen.

Håndbold. Rasmus Kier skifter fra det nu lukkede Århus Håndbold til TTH Holstebro. Den 24-årige højrefløj har underskrevet en kontrakt, der løber et enkelt år.

Svømning. Ryan Lochte kommer ikke til at tilføje yderlige olympiske medaljer til de seks guld samt yderligere seks af sølv og bronze, han har vundet i sin karriere. Den 36-årige amerikaner sluttede nemlig på 7. pladsen i 200 meter medley ved de amerikanske udtagelsesmesterskaber, og det var langt fra at sikre ham deltage i OL for 5. gang.

Fodbold. Mestrene fra Brøndby har hentet nyt blod til sin målmandspost i form af den 37-årige Thomas Mikkelsen. Han kommer til klubben på en fri transfer fra nedrykkede Lyngby BK og skal konkurrere med de betydeligt yngre keepere i truppen, Mads Hermansen og Jonathan Ægidius.

Golf. Briten Richard Bland har lagt sig i spidsen for US Open side om side med amerikaneren Russell Henley. Efter to runder er de begge noteret for fem slag under banens par. Det er lidt overraskende, eftersom englænderen og amerikaneren ligger henholdsvis nummer 115 og nummer 63 på verdensranglisten. De to er et enkelt slag foran blandt andre sydafrikanske Louis Oosthuizen på andenpladsen, mens verdensranglistens nummer tre, John Rahm, også er blandt de forreste i feltet to slag efter de to førende spillere. Ingen danskere deltager i turneringen, der er årets tredje major.

Motorsport. Frederik Vesti var hurtigst af alle og sikrede sig dermed poleposition til formel 3-grandprixet på Paul Ricard. Løbet på den franske bane i det internationale mesterskab køres som support til weekendends formel 1-grandprix. Vesti er samlet på en 7. plads.