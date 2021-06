Verstappen tager pole position foran verdensmester

Motorsport. Max Verstappen (Red Bull) henviste den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) til anden startposition, da der var kvalifikation til det franske formel 1-grandprix på Paul Ricard. Hollænderen, der fører VM-serien, var godt to tiendedele af et sekund hurtige end Hamilton og sikrede sig dermed karrierens femte poleposition. Valtteri Bottas (Mercedes) starter som nr. 3 og Sergio Perez (Red Bull) fuldender anden startrække. Dermed er der lagt op til et intensivt mellem de to førende hold i formel 1, når starten går.

Håndbold. Mors-Thy får søndag muligheden for at vinde klubbens første titel efter en overbevisende sejr på 33-28 over Skjern i pokalsemifinalen. Skjern var med til 15-15 få minutter inde i 2. halvleg, men Mors-Thy formåede hele tiden at stramme grebet om vestjyderne, og 15 minutter før slutsignalet var stillingen 23-19. Det deficit formåede Skjern ikke at udligne. Med 8 pletskud var Mads Hoxer bedste målskytte hos Mors-Thy. Modstanderen i søndagens finale bliver de nykårede danske mestre fra Aalborg, der i den anden semifinale besejrede GOG 35-31.

Atletik. Ryan Crouser virker til at være helt klar til at forsvare sit OL-guld i kuglestød fra Rio de Janeiro ved denne sommers lege i Tokyo. Fredag varmede han således op til OL ved at slå den mere end 30 år gamle verdensrekord i udendørs kuglestød, da han sendte den over syv kilo tunge kugle ud på 23,37 meter med sit fjerde stød ved et atletikstævne i byen Eugene i delstaten Oregon. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Stødet var 25 centimeter længere end den tidligere verdensrekord sat af Crousers landsmand Randy Barnes 20. maj 1990. Den to meter høje og 145 kilo tunge Ryan Crouser er i forvejen indehaver af den indendørs verdensrekord og den olympiske rekord. Ud over at være forsvarende olympisk mester fik han også sølv ved VM i atletik i 2019.

Fodbold. Det bliver 46-årige Michael Boris, der fremover skal være cheftræner i SønderjyskE Fodbold. Tyskeren har underskrevet en toårig kontrakt i klubben, skriver klubben på sin hjemmeside. Boris har ind til for ganske nylig været cheftræner i MTK Budapest i Ungarn, og tidligere har han været både U21- og U19-landstræner i Ungarn samt cheftræner for klubber som KFC Uerdingen og Schalke 04’s U23-hold.

Cykling. Tony Martin sidder stadig på tronen som enkeltstartskonge i hjemlandet, Tyskland. Lørdag blev den 36-årige tempomaskine tysk mester i disciplinen for tiende gang i alt og niende gang i træk. Tony Martin, der har fire VM-titler i disciplinen, tog sit første nationale mesterskab i 2010 og har vundet det, hver gang det er blevet kørt siden 2012. Det gjorde det ikke i 2020 på grund af coronapandemien. Martin skal fra næste weekend køre Tour de France for Jumbo-Visma-holdet.

Tennis. Belinda Bencic er klar til finalen i WTA-turneringen i Berlin. Schweizeren slog i semifinalen franske Alize Cornet i to sæt med cifrene 7-5, 6-4. Bencic skal i finalen møde russiske Ludmila Samsonova, der vandt 6-4, 6-2 over den tidligere verdensetter, hviderusseren Victoria Azarenka.

Idrætspolitik. Hans Natorp er ny formand for Danmarks Idrætsforbund. Han afløser Niels Nygaard, der har siddet 14 år på posten. I et kampvalg med Thomas Bach på årsmødet i DIF vandt Natorp med stemmerne 76-71. »Jeg glæder mig til at tage DIF ud på en modig og visionær rejse, hvor vi hele tiden udfordrer og udvikler vores organisation med en ambition om fremskridt, mangfoldighed, relevans og verdensklasse – på samme måde, som vi gennem 125 år har gjort vores bedste for at udvikle vores talenter og atleter i mere end 90 idrætter i vores 62 specialforbund«, siger Natorp i en pressemeddelelse. 56-årige Natorp er til dagligt rådgiver i en konsulentvirksomhed. Fra 2010 til 2017 var han formand i Dansk Sejlunion. Han deltog i 1988 i OL i Seoul. Her blev han nummer 21 i 470-jolle sammen med sin bror Paul. DIF er Danmarks største idrætsorganisation og havde i 2020 godt 1,9 millioner medlemmer fordelt på 8.790 lokalforeninger og 62 specialforbund. Thomas Bach fortsætter som den ene af de to næstformænd i DIF sammen med Frans Hammer, som blev valgt til ny næstformand.

Motorsport. Frederik Vesti sluttede på 15. pladsen i weekendens første formel 3-løb på Paul Ricard i Frankrig. Danskeren var startet som nr. 12. Han får et bonuspoint for at have kørt sprintløbets hurtigste omgang. Oliver Rasmussen sluttede som nr. 17. Der er endnu et løb lørdag eftermiddag og weekenden slutter med det 3. løb søndag.

Basketball. Los Angeles Clippers er klar til finalen i Western Conference i den nordamerikanske NBA-liga efter en sejr på 131-119 over Utah Jazz. Dermed vandt Clippers samlet 4-2 i serien, hvor der spilles bedst af 7 kampe. Nu skal Los Angeles Clippers møde Phoenix Suns i en kamp om pladsen i NBA-finalen.

Håndbold. Rasmus Kier skifter fra det nu lukkede Århus Håndbold til TTH Holstebro. Den 24-årige højrefløj har underskrevet en kontrakt, der løber et enkelt år.

Svømning. Ryan Lochte kommer ikke til at tilføje yderlige olympiske medaljer til de seks guld samt yderligere seks af sølv og bronze, han har vundet i sin karriere. Den 36-årige amerikaner sluttede nemlig på 7. pladsen i 200 meter medley ved de amerikanske udtagelsesmesterskaber, og det var langt fra at sikre ham deltage i OL for 5. gang.

Direkte sport i tv DR1 21.00 Fodbold: Spanien-Polen TV2 13.30 Håndbold: Mors/Thy-Skjern (m) 16.00 Håndbold: GOG-Aalborg (m) TV2 Sport 11.00 Tennis: German Open (k) TV2 Sport X 12.00 Tennis: Halle Open (m) TV3+ 15.00 Fodbold: Ungarn-Frankrig 18.00 Fodbold: Portugal-Tyskland 00.00 Golf: US Open TV3 Sport 10.00 Formel 3: GP Frankrig 12.00 Formel 1: GP Frankrig, træning 15.00 Formel 1: GP Frankrig, kvalifikation TV3 Max 16.35 Formel 3: GP Frankrig II

Fodbold. Mestrene fra Brøndby har hentet nyt blod til sin målmandspost i form af den 37-årige Thomas Mikkelsen. Han kommer til klubben på en fri transfer fra nedrykkede Lyngby BK og skal konkurrere med de betydeligt yngre keepere i truppen, Mads Hermansen og Jonathan Ægidius.

Golf. Briten Richard Bland har lagt sig i spidsen for US Open side om side med amerikaneren Russell Henley. Efter to runder er de begge noteret for fem slag under banens par. Det er lidt overraskende, eftersom englænderen og amerikaneren ligger henholdsvis nummer 115 og nummer 63 på verdensranglisten. De to er et enkelt slag foran blandt andre sydafrikanske Louis Oosthuizen på andenpladsen, mens verdensranglistens nummer tre, John Rahm, også er blandt de forreste i feltet to slag efter de to førende spillere. Ingen danskere deltager i turneringen, der er årets tredje major.

Motorsport. Frederik Vesti var hurtigst af alle og sikrede sig dermed poleposition til formel 3-grandprixet på Paul Ricard. Løbet på den franske bane i det internationale mesterskab køres som support til weekendends formel 1-grandprix. Vesti er samlet på en 7. plads.