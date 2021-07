Kronprinsparret skal se EM-semifinale på Wembley, mens Mette Frederiksen bliver hjemme

Når det danske landshold skal spille EM-semifinalen på Wembley mod England på onsdag, vil kronprinsparret overvære kampen fra tilskuerpladserne. Også parrets ældste søn, prins Christian, tager med.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling til Ritzau.

Det er Dansk Boldspil-Union (DBU), der har inviteret kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian.

»Det er helt naturligt, at den kongelige familie – også her – repræsenterer Danmark«, siger kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby.

Kronprinsparret og prins Christian var også til stede ved EM-kampen mellem Danmark og Belgien, som blev spillet i Parken i København i juni.

For størstedelen af de danske fans vil det ikke være muligt at se kampen på Wembley.

Det skyldes de strenge indrejseregler i England grundet coronakrisen.

Reglerne betyder, at man skal i ti dages karantæne ved indrejse i landet, også hvis man er vaccineret. Efter fem dage kan man slippe ud af karantænen, hvis man kan fremvise en negativ coronatest. Derfor er det stort set kun muligt for danskere, der er bosiddende i England, at se onsdagens kamp.

I første omgang var der afsat i omegnen af 5000 billetter til danske fans bosat i England til semifinalen onsdag. Dog er antallet af billetter til rådighed for danske fans blev udvidet, så det nu er muligt for 7900 danskere at købe billet til kampen på Wembley.

Reglen om karantæne gælder ikke for VIP-gæster, hvilket er årsagen til, at repræsentanter for det danske kongehus kan deltage. Ifølge Ekstra Bladet var også kulturminister Joy Mogensen (S) inviteret til at overvære onsdagens kamp som VIP-gæst.

Men det tilbud har hun valgt takke nej til, oplyser ministeriets pressetjeneste til Ritzau.

Heller ikke statsminister Mette Frederiksen (S) vil være til stede på Wembley onsdag. Det oplyser Statsministeriets pressetjeneste.

ritzau