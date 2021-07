Superliga-optakt: Spørgsmålet er, hvor SønderjyskE står, efter at hele ledelsen er skiftet ud

Tre gange i sidste sæson faldt tingene lige præcis ikke ud til SønderjyskE’s fordel. Først blev den afgørende kamp i grundspillet tabt med 2-1 til FC Nordsjælland i Farum, hvilket betød, at FCN sluttede i top-6 i stedet for SønderjyskE, der bare skulle have haft uafgjort.

Dernæst lykkedes det ikke at forsvare klubbens første titel, pokalsejren i 2020, selv om holdet nåede frem til finalen igen, for den blev afgjort på rekordtid og endte med et beskæmmende 4-0 nederlag til Randers.