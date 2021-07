Superliga-optakt: Den centrale duo er opløst, så målet om top-4 virker urealistisk

I december 2019 meddelte AaB’s bestyrelsesformand, Torben Fristrup, at det nordjyske fodboldflagskib ikke bare havde som mål af komme i top-6 hver sæson. Nu skulle klubben frem mod 2022 i stedet gå efter top-4, hvilket bestemt var ambitiøst, men samtidig heller ikke vanvittig urealistisk. Det gik nemlig godt i AaB på banen med et hold præget af lokale talenter og den hjemvendte Lucas Andersen som en af Superligaens største profiler. Håbet var så, at man kunne løfte økonomien til at matche de sportslige ambitioner med en kapitaludvidelse også.

Kapitaludvidelsen faldt på plads et lille år senere, men nåede ikke op på det håbede niveau på 55 millioner. Den endte i stedet på 25 millioner kroner, og det har ikke været nok til at løfte et AaB-hold, der siden december 2019 har været præget af lige ved og næsten-syndromet.

I foråret 2020 kom klubben godt nok både med i mesterskabsslutspillet og nåede pokalfinalen, men den blev tabt til SønderjyskE, og så talte den fine afslutning med en femteplads i top-6 ikke meget. Og i sidste sæson fortsatte nedturen. Først blev midtbaneprofilen Patrick Olsen solgt til AGF, så måtte cheftræner Jacob Friis stoppe på grund af sin datters sygdom med Peter Feher som midlertidig afløser, inden spanske Martí Cifuentes kom til fra norsk fodbold, og så blev Lucas Andersen skadet igen – og igen.