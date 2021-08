Sportsblik: Messi-chok: »Først ta'r jeg Paris, så ta'r jeg Køge«

Tænk, hvis Lionel Messi har set lyset. Tænk, hvis han har indset, at penge ikke er alt.

Og tænk, hvis han har siddet i sit moderne palads uden for Barcelona – et palads, der tæller flere swimmingpools, egen tennisbane og en mindre fodboldbane med kunstgræs, som bevogtes af en hund i løvestørrelse – og er kommet frem til, at det hele er for meget. At det skal slutte på en ordentlig måde. Nede i jordhøjde. Roligt og anstændigt.

»Okay, jeg tager lige et par år mere på topplan, og fyrene og ham sheiken i Paris vil jo så gerne vinde Champions League, så jeg giver et nap med. Men så vil jeg også runde karrieren ordentligt af bagefter«, sagde han til sig selv den sidste dag ved pølen.