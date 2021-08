Bundproppen Vejle fyrer træneren efter bare fem kampe

Fodbold. Det kan gå stærkt i moderne topfodbold, og det må Carit Falch nu sande. Han er nemlig blevet fyret i Vejle Boldklub efter bare fem kampe med et point til følge.

»Samlet set vurderer vi ikke, at Vejle Boldklub og Carit Falch er det match, vi havde forventet og håbet på. Vi takker Carit for sin indsats i Vejle Boldklub, og vi må også som klub kigge indad. I dette har vi som klub et stort ansvar. Vi vælger nu at se fremad og samle alle kræfter mod den opgave at sikre os en placering, der giver os en sæson mere i 3F Superligaen«, siger Vejle-direktør Henrik Tønder. Vejle købte inden sæsonen Carit Falch fri af sin kontrakt med Lyngby.

Fodbold. FC Midtjylland har solgt den 24-årige forsvarsspiller Rasmus Nicolaisen til franske Toulouse i Ligue 2. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Rasmus Nicolaisen har aldrig været et reelt førstevalg til en stopperplads i FCM og var i sidste sæson udlejet til Portsmouth i den tredjebedste engelske række.

Håndbold. Mathias Gidsel skifter GOG ud medBundesliga-klubben Füchse Berlin. Det oplyser Füchse Berlin på sin hjemmeside. »Jeg er stolt over, han valgte os i stedet for mange andre tilbud. Han har hjertet på rette sted og er en fantastisk fyr. Desuden er han min absolutte drømmespiller, som vi i lang tid har arbejdet på at få«, siger klubbens sportsdirektør Stefan Kretzschmar. 22-årigeMathias Gidsel imponerede senest alt og alle ved OL og blev belønnet med titlen som turneringens vigtigste spiller. GOG-fans kan dog fortsat nyde godt af Gidsels evner i den kommende sæson, da skiftet først træder i kraft i sommeren 2022.

Cykling. OL-guldvinderne Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv kan se frem til mere hjemlig hyldest fra 11. november. Her er duoen nemlig det store trækplaster som ’Par nr. 7’ ved et såkaldt tredagesløb i Ballerup Super Arena.

Tennis. Dansk Tennis Forbunds formand, Henrik Thorsøe Pedersen, vil være præsident i Tennis Europe og har varslet sit kandidatur. Valget afgøres ifølge Ritzau på Tennis Europes generalforsamling 23.-25. september.

Fodbold. Randers FC forstærker sig på midtbanen med nigerianske Vincent Onovo, der kommer til fra ungarnske Ujpest. Onovo, der er 25 år gammel, har fået en treårig kontrakt. Onovo er dog ikke spilleberettiget til torsdagens kamp mod Galatasaray, så en eventuel debut for kronjyderne kan først blive aktuel på søndag, hvor AaB kommer på besøg.

Fodbold. Roma køber den 23-årige angriber Tammy Abraham i Chelsea for cirka 300 millioner kroner. Det skriver BBC, der videre fortæller, at Chelsea har en tilbagekøbsklausul på Abraham på cirka 600 millioner kroner. Tammy Abraham nåede at score 30 mål i 82 kampe for Chelsea.

Fodbold. Randers FC’s kommende modstander i kvalifikationen til Europa League, tyrkiske Galatasaray, fik sig en noget blandet optakt, da holdet mandag slog Giresunspor med 2-0. På vej mod sejren fik Galatasarays brasilianske forsvarsspiller Marcao nemlig et rødt kort – for en forseelse begået mod en af hans egne holdkammerater. I det 64. minut slog Marcao nemlig Kerem Aktürkoğlu og blev vist ud af dommeren. Dermed har klubbens mangeårige træner Fatih Terim formentlig en del mandskabsbehandling at se til før kampen mod Randers. Terim har dog allerede sagt, at Marcao kommer til at undskylde til både Kerem Aktürkoğlu og klubbens fans.

Roning. Dansk Forening for Rosports sportschef gennem fire år Finn Trærup-Hansen har meddelt, at han stopper som øverste chef for eliten i dansk roning. Det gør han efter et OL med fire placeringer i top otte til de danske roere. Udover Finn Trærup-Hansens afgang aftræder Henning Bay Nielsen i henhold til forbundets vedtægter som formand efter mere end 10 år i formandssædet.

Cykling. Frederik Rodenberg, der var med til at vinde sølv under holdløbet ved OL, har skrevet under på en to-årig kontakt med WorldTour-holdet Team DSM. »Jeg tror, det er det perfekte miljø