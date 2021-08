Tauson rejser sig efter hedeslag, og Vejle fyrer træneren efter kun fem kampe

Tennis. Tre dage efter hun måtte gå fra banen som følge af et hedeslag, var Clara Tauson i aktion igen. Ved WTA-turneringen i Chicago skulle den 18-årige dansker op mod den seks år ældre Harriet Dart fra Storbritannien. Opgøret i 1. runde blev en langstrakt affære, men efter at Tauson havde tabt tiebreaken i 2. sæt brød hun i 3. sæts første parti Darts serv og vandt 6-1, 6-7 (2), 6-2.

Fodbold. Det kan gå stærkt i moderne topfodbold, og det må Carit Falch nu sande. Han er nemlig blevet fyret i Vejle Boldklub efter bare fem kampe med et point til følge.

»Samlet set vurderer vi ikke, at Vejle Boldklub og Carit Falch er det match, vi havde forventet og håbet på. Vi takker Carit for sin indsats i Vejle Boldklub, og vi må også som klub kigge indad. I dette har vi som klub et stort ansvar. Vi vælger nu at se fremad og samle alle kræfter mod den opgave at sikre os en placering, der giver os en sæson mere i 3F Superligaen«, siger Vejle-direktør Henrik Tønder.

Carit Falch erklærer sig overrasket over fyringen. »Jeg har selv tidligere sagt, at der er lang snor til trænerne i Danmark, men det var ikke tilfældet for mig. Det var meningen, jeg skulle bygge noget nyt op, men det kan man jo ikke nå på så kort tid«, siger han til Ritzau.

Fodbold. Heller ikke i femte forsøg kunne det på flere niveauer hårdtprøvede Esbjerg fB-hold hente en sejr i 1. division. Tirsdag blev det til et nederlag i Fredericia på 1-0. Valance Nambishi blev matchvinder midt i 2. halvleg og sendte dermed