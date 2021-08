Rolig skipper efter kæntring med fartmonstret: Det var helt udramatisk

For en landkrabbe er farten skræmmende og på grænsen til det vanvittige, når gummibåden med en fart på over 80 km/timen (for lige at understrege de maritime mangler) forgæves skal forsøge at følge i kølvandet på den danske F50-katamaran, der om et par dage skal sejle endnu et stævne i den storslåede SailGP-serie.

Båden med pressefolk er hastet ud i Århusbugten for at besigtige de forventede skader, efter Rockwool-båden, der er prydet med Holger Danske, for første gang er kæntret.