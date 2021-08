Nederlag til Viborg gør AGF's store krise endnu større

Superligaen 6. runde Fredag FC Midtjylland-Silkeborg 3-0 Lørdag OB-Brøndby 2-2 Søndag Randers FC-AaB 1-1 FC København-Sønderjyske 2-0 Viborg-AGF 2-0 Mandag 19.00 FC Nordsjælland-Vejle (TV3 Sport)

Viborg - AGF 2-0

1-0 Jakob Bonde (str. 16), 2-0 Ibrahim Said (26)

Oprykkeren Viborg gjorde søndag tingene værre for kriseramte AGF, efter det grønblusede mandskab med en stærk første halvleg sikrede en 2-0-sejr på hjemmebane i Superligaen.

Søndag var det et til tider idéløst AGF-mandskab, som var på banen mod Viborg. Derfor var det en helt fortjent sejr til hjemmeholdet, som med to mål før pausen sikrede sæsonens anden sejr.

AGF har nu ikke vundet en superligakamp siden 16. maj, og problemerne i det aarhusianske er tiltagende.

Viborg kravler med sejren op på syvendepladsen med syv point, mens AGF forbliver 11’er uden sejr og med bare to point i seks kampe.

Efter en tæt start på kampen dummede AGF’s tyske forsvarer, Yann Bisseck, sig, da han klodset nedlagde Viborgs Sebastian Grønning i feltet efter et lille kvarter.

Dommeren dømte herefter straffe, og med et spark midt i målet fra pletten sendte Jakob Bonde hjemmeholdet på 1-0.

Bare ti minutter senere fordoblede nigerianske Ibrahim Said den føring med et par fikse træk, som blev afsluttet med en listig inderside i det lange hjørne.

AGF havde herefter ikke et modsvar før pausen, men med et par udskiftninger efter pausen fik gæsterne lidt mere gang i offensiven.

I det 60. minut skulle anfører Patrick Mortensen også have reduceret, men fra kort afstand formåede han at skyde et stykke over mål.

Udeholdets offensive tilgang gav dog også mere plads i den anden ende, og Viborg kunne med lidt mere skarphed også have gjort det til 3-0 mod slutningen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

FC København - SønderjyskE 2-0

1-0 Pep Biel (50), 2-0 Jonas Wind (72)

FC København har i den grad fundet melodien, og søndag fortsatte løverne de gode takter i 3F Superligaen.

I egen hule blev det til en 2-0-sejr over Sønderjyske, hvilket sender FCK op på andenpladsen med 14 point for seks kampe – et enkelt point bag FC Midtjylland.

Med hurtig boldomgang, stor bevægelighed og et godt pres dominerede FCK størstedelen af kampen, men de 17.802 tilskuere i Parken måtte vente til anden halvleg, før overtaget kastede mål af sig.

Først åbnede den spanske kreatør Pep Biel til 1-0, inden angriberen Jonas Wind lukkede til 2-0 og cementerede Sønderjyskes fjerde nederlag på stribe.

Haderslev-klubben er nu på tiendepladsen med fire point efter seks spillerunder.

Et par timer inden kampstart meddelte FCK, at man forhandler med Ajax om et salg af Mohamed Daramy, og han viste igen, hvorfor hollænderne angiveligt vil betale omkring 100 millioner kroner for den 19-årige offensivprofil.

Med sit lynhurtige antrit og gode driblinger var Daramy en evig kilde til uro for Sønderjyske, der stod ganske dybt i perioder, men alligevel tillod en del chancer imod sig.

Tættest på at score før pausen var Jonas Wind i det 22. minut, hvor FCK-angriberen ramte stolpen efter fornemt forarbejde af Daramy.

FCK kom flyvende ud til anden halvleg og trykkede Sønderjyske i bund med højt pres. Det gav pote blot fem minutter efter pausen, hvor Pep Biel sparkede en løs bold i nettet til 1-0 for værterne.

Sønderjyske blev herefter tvunget længere frem og viste til tider lovende takter på bolden, men helt farligt blev det for sjældent.