Far og søn har begge kørt formel 1, og nu danner de unikt makkerpar på Le Mans

Det hører til de absolutte sjældenheder, at far og søn tørner ud for samme hold i det prestigefyldte racerløb Le Mans - eller på samme hold i andre sportsgrene for den sags skyld.

Le Mans Danske deltagere Ti danskere i tre forskellige klasser stiller til start, når den 89. udgave af Le Mans køres i weekenden. Her følger et overblik over danskerne (i parentes hold og bil): LMP2-klasse (næstbedste klasse): * Dennis Andersen, Marco Sørensen (High Class Racing (DK)/Oreca 07-Gibson). Nummer 20. * Jan Magnussen, Kevin Magnussen, Anders Fjordbach, (High Class Racing (DK)/Oreca 07-Gibson. Nummer 49. GTE Pro-klasse (tredjebedste klasse): * Michael Christensen (Porsche GT Team/Porsche 911). Nummer 92. GTE Am-klasse (fjerdebedste klasse): * Mikkel Jensen (Kessel Racing/Ferrari 488). Nummer 57 * Nicklas Nielsen (AF Corse/Ferrari 488). Nummer 83. * Michelle Gatting (Iron Lynx/Ferrari 488). Nummer 85. * Nicki Thiim (Aston Martin Racing/Aston Martin Vantage AMR). Nummer 98 Kilde: www.24h-lemans.com Vis mere

Det er dog ikke desto mindre tilfældet, når 48-årige Jan Magnussen med sin 20 år yngre søn, Kevin Magnussen, stiller op for Team Sashi High Class Racing fra lørdag eftermiddag.

Far og søn har aldrig taget det for givet, at de en dag kunne køre sammen i 24-timers-løbet.

»Jeg fokuserer på at nyde det. Racerløb er fedt og sjovt, og det er vanvittigt privilegeret, at vi får lov til at gøre det sammen som familie«.

»Det er jo ikke noget, alle fædre og sønner kan stille op i, så det er en gave, som vi pludselig får efter at have arbejdet så hårdt for at komme hertil i denne sport«, siger Kevin Magnussen.

Farmand Jan stemmer i:

»Det er fantastisk, at vi nåede det, inden Kevin skulle videre, og mens jeg stadig har mulighed for at gøre det. Det er kæmpestort«, siger Jan Magnussen.