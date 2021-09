Karakterbogen: Defensiven er blevet så god, at Schmeichel kun har lavet to redninger i fire kampe

Der stod 1. september i kalenderen. Men det føltes som endnu en sommerdag under EM-slutrunden, da Danmark reelt overvandt Skotland i løbet af et kvarter og endte med at vinde 2-0. Det var en aften, som bekræftede, at nationen er blevet helt og aldeles forelsket i landsholdet. Der manglede blot to fynboer. Christian Eriksen og målmandstræner Lars Høgh, der har fået et tilbagefald i sin kræftsygdom.

»Den her sejr dedikerer jeg til Lars Høgh. Vi ved, at du lige nu kæmper en kamp. Vi sender al positiv energi i din retning. Og vi tænker alle på dig«, sagde Kasper Hjulmand på pressemødet.

Danmark har vundet alle fire VM-kvalifikationskampe og står med en målscore på 16-0. Ja, Kasper Schmeichel har blot skulle foretage to redninger i alt. En mod Moldova og en mod Skotland. Derfor scorer den danske defensiv atter høje karakterer i Politikens karakterbog.