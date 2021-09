DBU-direktør: »Oplevelsen med Christian Eriksen sidder stadigvæk dybt i mig. Jeg fik mange mails, men særligt én gjorde indtryk«

Hvad tog du med dig fra EM?

»Hele oplevelsen med Christian Eriksen sidder stadigvæk meget dybt i mig. Jeg er stolt over den måde, som stab og spillere reagerede på. Jeg fik rigtig mange mails den efterfølgende morgen, men særligt én gjorde indtryk. Den kom fra en ældre mand i Canada. Han havde mistet sin egen søn Christian tre uger før episoden i Parken. Sønnen blev 42 år gammel. Han havde fået hjertemassage, men overlevede ikke. Canadieren skrev, at hans søn var med landsholdet, og han troede, at vi ville nå langt ved EM. Jeg skrev med ham under hele slutrunden, og det er også fortsat her under VM-kvalifikationen. Jeg sendte ham en Christian Eriksen-trøje. Nu skriver vi sammen omkring hver anden uge. Jeg har fået en 72-årig penneven«.

DBU har lanceret en vision om et moderne nationalstadion med plads til 50.00 tilskuere. Hvordan står det til med de planer?