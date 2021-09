Unikke tvillinger vinder med en uges mellemrum efter nervøst drama

Med 41 sejre har danske golfspillere jo prøvet det før på European Tour, men søndagens nervepirrende triumf var alligevel helt unik.

Selvfølgelig først og fremmest for den 20-årige førstegangsvinder Nicolai Højgaard, men i lige så høj grad på grund af den tilskuer, der på nærmeste hold fulgte sin tvillingebror på de sidste 9 spændende huller i Marco Simone Golf and Country Club uden for Rom.

En uge efter at Rasmus Højgaard havde sikret sin tredje sejr, fik han selskab som vinder af sin tvillingebror, Nicolai, med en nervepirrende sejr i Italian Open. Det er første gang nogensinde, at brødre har vundet to uger i træk på det bedste europæiske niveau.