Fire af Messis holdkammerater skulle have været i karantæne, men det fandt Brasilien først ud af fem minutter inde i kampen

Med vores efterhånden normale dagligdag i Danmark er det let at tænke, at den elendige tid med coronavirus er en saga blot. Men ude i den store verden er situationen fortsat præget af tests og et kaos af rejseregler og restriktioner under konstant forandring. Og det er en hovedpine, som den internationale sportsverden på ingen måde er sluppet fri af.

Seneste eksempel kom sent søndag aften dansk tid. Her var cirka 1.500 mennesker samlet på Corinthians’ hjemmebane i São Paulo for at se et af fodboldens helt store landsholdsderbyer – Brasilien mod Argentina.