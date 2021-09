»Det er sgu lidt vildt«: Nu er nordjyske eventyrer pludselig blandt favoritterne i verdens stærkeste klubturnering

Flere bookmakere har Aalborg Håndbold som næststørste favorit til at vinde Champions League. Og da den officielle CL-profil på Instagram spurgte deres følgere, hvem de ser som sæsonens favoritter til den ultimative klubtitel, lød forslagene: Barcelona, Kiel eller Aalborg. Fornemt selskab.

For et år siden var vi ikke færdige med at grine ad Henrik Møllgaards bombastiske udmelding om, at Aalborg Håndbold ville vinde Champions League, men sidste sæsons sensationelle sølvmedaljer har simpelthen flyttet de danske mestre op i håndboldhierarkiets absolutte top – endda foran stormagter som Veszprem, Kielce og PSG, som Aalborg rigtig nok knockoutede i semifinalen for 95 dage siden.