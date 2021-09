Større respekt for kvinderne: »Vi er meget mere prioriteret nu, sådan som vi også skal være«

Beløbene er stadig væsentlig mindre for kvindelige end for mandlige danske landsholdsspillere i fodbold, når det kommer til betaling for at stille op i nationens tjeneste.

Kvinderne, der er udtaget til aftenens VM-kvalifikationskamp i Aserbajdsjan, får ifølge gældende landsholdsaftale 4.000 kr. for at stå til rådighed og et tilsvarende beløb for den ventede sejr. Når Danmark slutrunden, får hver spiller desuden 3.000 kr. for hver kamp, de har spillet i kvalifikationen.