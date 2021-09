Vesterbro-klubben med 'nul kroners-budgettet' overrasker igen og igen

Det så ud til, at de ville blive spillet godt og grundigt ud af banen med en længere bustur hjem over Storebælt tilbage i januar 2020, for ved pausen var Odense Håndbold foran med 17-10 på hjemmebane mod Ajax København. Ret beset var kampen mere eller mindre punkteret med en anden halvleg, som lige skulle overstås.

Hvis det altså ikke var, fordi det unge Ajax-hold kom ud med fornyet energi og tro på egne evner. Fire minutter før tid havde odenseanerne et forspring på tre mål, men de formåede ikke at sætte bolden i kassen. Det gjorde Ajax Københavns Maja Eiberg, som var U19-spiller på det tidspunkt. Og så endte det i stedet med et chok i ligaen og en sejr til udebaneholdet på 28-27. Og en cementering af, at København havde fået sig endnu et kvindeligahold. Dog med væsentlig færre midler.