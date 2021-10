Her taler de ikke om lyst hår og store patter: »Eller jo, men så er det som regel på en dragqueen«

I Pan Håndbold er næsten alle spillere homoseksuelle. Men det betyder ikke, at der er skruet ned for aggressiviteten, de hårdhændede tacklinger, eller at der hersker en mildere jargon. Det betyder blot, at ingen skal tænke over, hvad de gør eller siger.