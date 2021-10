Sagen kort

VM hvert andet år

Hvem? DBU’s administrerende direktør, Jakob Jensen.

Hvad? Det internationale fodboldforbund, Fifa, undersøger i øjeblikket muligheden for at afholde VM for mænd hvert andet år i stedet for som nu hvert fjerde år.

Hvorfor? Især i Europa og Sydamerika er der stor modstand imod forslaget, men andre kontinenter kan levere flertallet for beslutningen.