HB Køge brændte fem store chancer og taber til FC Barcelona

At Champions League er stort, er en erfaring HB Køge har gjort både på og uden for banen.

For ni dage siden gik det op for de danske mestre for kvinder, at det går ekstremt meget hurtigere inden for kridtstregerne, når modstanderen kommer fra Bundesligaen i stedet for Thy, og lige siden har klubbens administration ligget vandret i bestræbelserne på at indfri kravene uden for de 105 gange 68 meter, når det handler om at være vært for Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, og dets prestigeturnering.

»Det har været hårdt arbejde og har kostet os en halv million kroner, men det har også været sjovt at lære forskellen«, sagde sportschef Per Rud, inden han og klubben skulle ud og høste udbyttet af anstrengelserne og erfaringerne.

Det lykkedes blandt andet at få flyttet et par spillerbokse, få pakket skilte og flisekanter omkring banen ind i beskyttende materialer og overvåge den dyrebare OB-vogn, hvorfra kampen blev transmitteret på Uefa’s egen youtube-kanal, så alt var klar til Champions League-debuten i Køge, hvor turneringens forsvarende mestre, FC Barcelona, var på besøg - efter at have leget turister på blandt andet Christiania om formiddagen.

Var det et chok for HB Køge at møde niveauforskellen, da den første kamp i turneringen blev tabt 5-0 i Hoffenheim, så var det vist en gevaldig overraskelse for FC Barcelonas stjernespækkede mandskab, hvad der ventede på kunstgræsset i Køge.

Med den første chance efter 30 sekunder og yderligere to inden for de første fem minutter vat det spil til ét mål i starten af kampen: FC Barcelonas. HB Køges anfører, amerikaneren Kyra Carusa, der agerede angriber i HB Køges kontrollerede 4-5-1-opstilling fik imidlertid blokeret alle sine afslutninger, og det samme var tilfældet, da Kelly Fitzgerald fik en endnu større chance efter 13 minutter, inden Cecilie Fløe i en ellers gunstig position alene med en modspiller sparkede over mål.

Det vækkede gæsterne, der helt satte sig på spillet og ydermere reagerede ved at udskifte tre spillere fra 2. halvlegs begyndelse.

Derefter var det en temmelig ensidig forestilling med den forventede klasseforskel, hvor HB Køge kæmpede med ryggen mod muren, og efter 62 minutter gik det galt, da svenskeren F