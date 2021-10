Den blinde vinkel: Det er et skelsættende øjeblik i dansk fodboldhistorie – og det gik stort set ubemærket hen her i landet

Du behøver ikke være sportsfan i det her land for at kende historien om fodboldmændenes EM-sejr i 1992. Det er en sagnomspunden sommer, som vi har flettet dybt ind i vores folkefortælling. Det kan derfor virke mærkeligt, når jeg siger, at alt for få kender den danske fodboldhistorie, men når jeg snakker om fodboldhistorie, mener jeg ikke bare mændenes.

Vi har i høj grad et historieløst forhold til kvindefodbold i Danmark. Selv om sporten og kvindelandsholdet i de seneste år har fået sit folkelige gennembrud, ved folk fortsat alt for lidt om, hvad der kom før Pernille Harder og Nadia Nadim. Dansk kvindefodbold har kun været en del af DBU i 49 år, hvoraf 47 af dem har været med et officielt landshold. Det mandlige danske landshold har 113 år bag sig.

Den blinde vinkel Trine Nørgaard Pedersen ’Den blinde vinkel’ er en tilbagevendende mediekritisk klumme om dækningen af kvinder i sport. Trine Nørgaard Pedersen er medvært på podcasten De Glemte Atleter og journalist på fullcourt.dk.

Trods sin unge alder bør kvindefodbolden være en lige så essentiel del af fortællingen om dansk fodboldhistorie. For at den kan blive folkeeje, skal der fortælles og læres om de tidligere generationer af kvinder, der er forsvundet fra historien om Fodbolddanmark.

Hvem bliver fejret?

Der er intet bedre eksempel på vores historieløshed, end at der 5. september var jubilæum for den største bedrift i dansk fodbold, som kun ganske få kender til. Det skete for 50 år siden, da kvindelandsholdet i 1971 vandt VM foran 112.500 tilskuere på Azteca Stadion i Mexico City. Det var de 15 kvinders hårdt tilkæmpede VM-sejr, der tvang DBU til at anerkende kvindefodbolden og oprette et officielt kvindelandshold.

Det er et skelsættende øjeblik i dansk fodboldhistorie – og det gik stort set ubemærket hen her i landet.