Brasiliansk opvisning sender Vejle videre i pokalturneringen

DBU Pokalen Ottendedelsfinalerne Tirsdag 19. oktober Kolding IF - Nykøbing FC 8-7 (str.) Tirsdag 26. oktober AC Horsens - Vejle 1-3 efs 1-0 Aron Sigurdsson (3) 1-1 Allan Sousa (90+3) 1-2 Kevin Custovic (105) 1-3 Allan Sousa (115) FC Fredericia - Hvidovre 1-2 1-0 Mikkel Basse (11) 1-1 Marcus Lindberg (32) 1-2 Frederik Carlsen (78) Onsdag 27. oktober 15.00 Middelfart - Randers FC 18.00 FC Nordsjælland - OB 19.45 AGF - SønderjyskE Torsdag 28. oktober 18.00 Aalborg Freja - Brøndby Vis mere





Fodbold. Vejle var på vej ud af pokalturneringen som det fjerde hold fra Superligaen, men i dommerens tredje tillægsminut startede indskiftede Allan Sousa et show, der resulterede i en 3-1-udesejr i lokalopgøret mod AC Horsens. Aron Sigurdsson havde bragt hjemmeholdet tidligt foran, men efter at have fået en advarsel for at filme sig til et straffespark udlignede Sousa ved at sparke bolden op i det ene målhjørne efter et frispark, inden brasilianeren i den forlængede spilletid lagde op til svenskerens Kevin Custovic’ mål til 2-1 og selv scorede til 3-1. Hvidovre er pokalkvartfinalist for første gang siden 1993 efter en 2-1-sejr på udebane i 1. divisions-opgøret mod FC Fredericia, der ellers var foran 1-0.

Fodbold. Robert Skov og Jacob Bruun Larsen startede på bænken, men kom ind og henholdsvis lagde op til 4-1-målet og scorede til resultatet 5-1, da Hoffenheim i den tyske pokalturnering besejrede Holstein Kiel.

Badminton. Anders Antonsen klagede allerede under sidste uges Denmark Open over, at han var ved at være slidt, og det blev da også kun til en enkelt kamp ved French Open, da han som 3.-seedet tabte 21-19, 21-19 til Lee Cheuk Yiu fra Hongkong i første runde. Rasmus Gemke vandt derimod 21-14, 21-10 over franskmanden Torne Junior Popov, mens Line Kjærsfeldt leverede et forrygende comeback mod spanieren Beatriz Corrales, der førte 1-0 i sæt og 19-14 i andet sæt, inden danskeren vandt 20-22, 22-20, 21-19. Også doublerne Alexandra Bøje/Mette Poulsen og Maiken Fruergaard/Sara Thygesen er videre.

Håndbold. Emil Madsen scorede 14 mål på 15 forsøg, da GIG med 46-30 (22-12) udraderede finske Cocks i den anden gruppekamp i Europa League.

Siden skiftet fra Nottingham Forrest i 2020 har Matty Cash spillet 37 kampe i Premier League for Aston Villa. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Fodbold. Polen fik en mulig ny landsholdsspiller, da Aston Villa-spilleren Matty Cash ved en ceremoni i Warszawa blev tildelt polsk statsborgerskab. Den 24-årige forsvarsspiller har været i kontakt med det polske fodboldforbund siden 2019, fordi han morfor er polak og hans mor er født i Polen. »Det er en meget vigtig dag for mig og min familie. Tid til nye udfordringer, jeg vil gøre det bedste for dette land«, skriver Matty Cash blandt andet på Twitter. Cash har efter sit skifte fra Nottingham Forest i 2020 spillet 37 Premier League-kampe for Aston Villa, og Polens portugisiske landstræner, Paulo Sousa, har tidligere udtalt sig positivt i forhold til at udtage Cash til de forestående VM-kampe mod Andorra og Ungarn.





Fodbold. Wolfsburg har ansat Florian Kohfeldt som afløser for cheftræner Mark van Bommel, der efter fire måneder i Bundesligaklubben blev fyret forleden.

Foto: Pool Pic/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den skotske manager, Walter Smith, er død 73 år gammel. Den legendariske skotte har gennem tiden stået i spidsen for Rangers i to succesfulde perioder fra 1991 til 1998 og igen fra 2007 til 2011 med i alt ti skotske mesterskaber samt Everton og Skotland. Walter Smith var blandt andet manager for Brian Laudrup, da danskeren vandt sine tre mesterskaber med Rangers. »Da jeg ankom til Glasgow og mødte Walter Smith, var jeg fuldstændig solgt. Både til klubben, men også til Walter som menneske. Han var en fantastisk leder, der efter få uger vidste, hvad ens kone hed, og hvor gamle ens børn var. Han spurgte altid ind til, hvordan man havde det derhjemme, for han vidste, man ikke kunne levere, hvis man ikke havde det godt«, fortæller Brian Laudrup til Ekstra Bladet.

E-sport. Astralis har fået en skidt start på det indledende gruppespil ved årets første majorturnering, der afvikles i Stockholm. I den første kamp tabte de tredobbelte majorvindere 16-6 til landsmændene fra Copenhagen Flames. Cifrene var de samme i den anden kamp mod russiske Entropiq. Turneringens tredje danske hold, Heroic, åbnede med en sejr i gruppespillet, hvor 16 hold kæmper om at komme videre til Legends-runden, hvor otte allerede kvalificerede hold venter.

Roning. Et tidligere medlem af ’Guldfireren’, Thor Juul Kristensen, overtager fra 1. november jobbet som sportschef i Dansk Forening for Rosport og afløser dermed Finn Trærup Hansen, der efter fire år havde opsagt sin stilling og stoppede i sidste måned. Thor Juul Kristensen vandt VM-guld i 2002 og 2003 samt OL-guld i 2004 i letvægtsfireren uden styrmand, der var dansk ronings flagskib i mange år. »Min motivation for at søge stillingen var, at jeg med min erfaring fra roningens verden kan bidrage til at videreudvikle elitearbejdet i dansk roning. Der er et stort potentiale og det vil jeg gerne bidrage til at udvikle yderligere i et åbent og konstruktivt samarbejde med atleter og klubber, som alle er drevet af en stor passion for roning«, siger Thor Juul Kristensen, der kommer fra en stilling som lektor på Nyborg Gymnasium i en pressemeddelelse.

Cykling. Storbritannien går ind i kampen om Tour de France-starten i 2026. Senest, verdens største cykelløb var forbi Storbritannien, var i 2014, hvor der var stor opbakning fra tilskuerne. Hvis det skulle lykkedes dem at score starten i 2026, ser de også gerne at der både bliver kørt i England, Skotland og Wales. »Vores bud kommer til at inkludere begivenheder, som finder sted over hele landet. Jeg håber, at alle får en chance for at heppe på deres sportshelte«, siger finansminister Rishi Sunak.

Fodbold. Flere engelske medier, heriblandt Sky Sports, fortæller, at der, trods de seneste skuffende resultater, stadig er opbakning til Manchester United træneren, Ole Gunnar Solskjær, og at han forventes at fortsætte i rollen som cheftræner for den engelske klub. Der blev ellers berettet om krisemøde i United mandag aften, efter søndagens ydmygende 5-0-nederlag til Liverpool. The Guardian skrev, at United-direktøren Richard Arnold havde aflyst møder mandag aften for at diskutere Solskjærs situation med den amerikanske ejerfamilie, Glazer. Ingen ved præcis, om mødet har fundet sted, men støtten til Solskjær er der stadig.

Håndbold. Den 26-årige bagspiller Jacob Lassen har skrevet kontrakt med HSV Hamburg, og siger efter denne sæson farvel til Bjerringbro-Silkeborg. Han har spillet seks sæsoner i den midtjyske klub, og er glad for den tid, har han har fået i klubben. »Jeg har kun positive ting at sige om min tid i BSH. Der venter en helt anden udfordring. Bundesligaen er en hård liga at spille i med mange kampe. Men det er en opgave, jeg er klar til. Så jeg glæder mig til at prøve mig selv af i den bedste liga i verden«, siger Jacob Lassen.