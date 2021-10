Karakterbogen: Banens bedste var mere end blot dobbelt målscorer

Danmark havde svært ved at finde sit sædvanlige flow uden Pernille Harder på banen, men spillede sig alligevel til endnu en sikker sejr på 5-1 over Montenegro i VM-kvalifikationen, som Danmark nu fører sin gruppe med maksimumpoint efter fire kampe.

En alvorlig pasningsfejl ud af eget felt, et aldeles fejlslagent indgreb over for et montenegrinsk hjørnespark og en parade, der godt kunne have være skarpere ved hjemmeholdets reducering – en alt andet en god aften for den danske keeper.