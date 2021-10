Selv på en frustrerende og halvskidt dag vinder Clara Tauson

Tennis. Efter en rutsjebanetur med mange yderpunkter er Clara Tauson (seedet 5) klar til sin fjerde semifinale på WTA-niveau i denne sæson. Ved turneringen i Courmayeur i det nordvestlige Italien ved Mont Blanc-bjergets sydside blev amerikaneren Ann Li besejret 3-6, 6-4, 6-2. Den 18-årige dansker havde mulighed for at bryde i kampens første parti, men i stedet udviklede sættet sig til Lis fordel, inden Tauson foran 3-1 og 0-30 i andet sæt følte sig bortdømt.

»What is going on here?«, lød det fra en frustreret Tauson, der havde sendt en serv langt ud, men da linjedommeren aldrig kom med et kald, fik Ann Lis returnering lov til at tælle. Clara Tauson var rystet, men rejste sig forbilledligt og vandt sættet, mens et servegennembrud i tredje sæt til 3-1 banede vej for en semifinale mod den tredjeseedede russer Liudmila Samsonova, som slog sin landsmand Anna Kalinskaya 6-1, 6-2.

Fodbold. Topkampen i 1. division havde trukket næsten 4.500 tilskuere til Lyngby Stadion, men målene udeblev. Med 0-0 bevarede gæsterne fra FC Helsingør, der var klart bedst efter pausen, førstepladsen med 29 point foran Lyngby med 28. Andetsteds i den næstbedste række væltede målene til gengæld ind: Esbjerg vandt 6-2 i Hobro.